Acaba con su vida hombre de 40 años

El cuerpo sin vida de un hombre de 40 años fue encontrado por su madre en el patio del domicilio que compartían.

El hallazgo sucedió alrededor de las 8:20 de la mañana de ayer. El reporte que ingresó al número de emergencias 911 indicaba el suicidio de una persona.

Agentes de la Unidad de Servicios Periciales de la Vicefiscalía General de Justicia, el agente investigador del Ministerio Público de Homicidios y elementos en activo de la Policía Investigadora de Delitos (PID), así como elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Seguridad Pública se trasladaron a la calle Abasolo de la colonia Francisco Zarco, de Gómez Palacio, donde se encontraba el cuerpo sin vida de una persona a la que identificaron como José Ignacio "N".

Autoridades informaron que el cuerpo presentó múltiples heridas en los brazos.

La madre, de 64 años de edad y con el mismo domicilio, narró que por la mañana salió al patio, donde vio a su hijo ya sin vida, por lo que dio aviso a los números de emergencia.

Mencionó que vivían solos y que su hijo se encontraba en depresión porque no podía mover sus manos y además no tenía trabajo. Junto al cuerpo no se localizó recado póstumo. En Gómez Palacio el Centro de Salud Mental atiende gratuitamente a personas con padecimientos mentales. El número de contacto es el 7154125.

Suicidio