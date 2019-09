El 'sexto sentido' de tu smartphone

Durante décadas, la tarea primordial de un celular fue la de comunicar a las personas a través de llamadas de voz o mensajes de texto. Sin embargo, actualmente un smartphone es capaz de llevar a cabo muchas más actividades y funciones.

Más allá de permitir entrar a redes sociales o contestar un mail, los dispositivos móviles ahora son capaces de llevar a cabo registros mucho más sofisticados. Esto es gracias a la recolección de una gran cantidad de información generada por los usuarios y registrada a través de múltiples sensores que se han añadido a estos gadgets.

Por lo anterior, no pocos especialistas consideran que los sensores electrónicos, en los teléfonos inteligentes, son el equivalente a los sentidos de los humanos. Estos minúsculos dispositivos son capaces de identificar en dónde se está, el tipo de luz ambiental, los signos vitales de las personas, entre otras sorprendentes capacidades.

"Esta evolución en los teléfonos ha sido gracias a una mezcla del avance de la tecnología, la disminución de sus costos y la reducción de su tamaño. Además, las personas buscan hacer cada vez más cosas con sus dispositivos de mano. Los smartphones, más que teléfonos, son todo un dispositivo que permite llevar a cabo funciones que antes solo una computadora podía hacer", opinó Juan Olano, líder de Portafolio para Américas de HMD Global, la firma detrás de Nokia.

Y es que obtener la ubicación de alguien en tiempo real, en cualquier sitio, puede parecer algo bastante cotidiano, pues llevamos varios años haciéndolo. Sin embargo, para lograrlo se deben unir varios recursos tecnológicos: sensores como el giroscopio, el GPS o el magnetómetro lo hacen posible, permitiendo no solo conocer la ubicación, sino la dirección en la que se camina. Este tipo de tareas anteriormente solo eran posibles usando tecnología voluminosa y cara.

"Con el dinamismo de la vida que llevamos hoy, donde todo es muy rápido, el teléfono nos ayuda a hacer toda clase de tareas. Tener la información en el momento necesario para saber hacia dónde dirigirte cuando vas a una cita importante, sobre una carretera o en camino al médico, ahora es posible de forma sencilla. Antes eso era cosa de gente especializada en tecnología, pero hoy por ejemplo, con comandos de voz indicas hacia dónde quieres ir y el teléfono te dará indicaciones para llegar", comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación de LG México.

Así, gracias a los sensores, las personas pueden realizar un sinfín de actividades y funciones nuevas con sus teléfonos. "Si quieres mejorar tu estado físico, por ejemplo, el smartphone se vuelve tu compañero perfecto para esos casos: sensores como el podómetro son capaces de contar tus pasos y, a través de este, realizar un registro de tu actividad cotidiana", añadió el directivo de HMD.

Las capacidades de un smartphone también solucionan situaciones que podrían parecer insignificantes, pero que marcan la diferencia. Por ejemplo, los sensores de proximidad, que bloquean la pantalla al poner el teléfono cerca de la oreja para no colgar por accidente. Y los sensores de luz ambiental ajustan el nivel de brillo para evitar fatigar al ojo.

La inteligencia artificial está impulsando la evolución de muchos de los componentes de los dispositivos, incluidos los sensores y diversas piezas de hardware, logrando soluciones cada vez más oportunas. "Por ejemplo, hoy podemos ver cámaras convencionales que, dentro de una habitación, detectan si hay fuego", dijo Juan Olano.

El directivo explicó que, en esas y otras aplicaciones, se ha logrado que diversos recursos interpreten la información para lograr mayor precisión. "Ahí, aunque son muy útiles, no precisamente se trata de sensores de fuego o temperatura. Es la misma cámara de siempre que, al ver la imagen, sabe que es fuego (gracias a una interpretación basada en inteligencia artificial). Asimismo, en cuanto a evolución, los sensores que ya existían se están mejorando al aplicarles inteligencia artificial", añadió Olano.

Así, "el aprendizaje de las máquinas" será el que determine lo que será el siguiente paso en la evolución de las capacidades de los sensores. "Un sensor de temperatura junto a elementos como el big data puede asociar los cambios de temperatura con otra información, como la humedad, y así crear patrones para activar en el momento adecuado el aire acondicionado", abundó Juan Olano.

Pero, ¿qué podemos esperar para el futuro? "Más adaptación de los sensores y dispositivos a las conductas naturales de las personas a través de funciones flexibles, controladas por gestos y por voz e invariablemente acompañadas por inteligencia artificial", señaló Daniel Aguilar. El directivo de LG destacó que muchas de estas funciones contribuyen también en temas de accesibilidad pues el uso y control de estos dispositivos cada vez será más sencillo, para que la mayor parte de la gente pueda utilizarlos.

La intención es que el smartphone se convierta en una herramienta que facilite, cada vez más, las tareas humanas del día a día. Si vas a comprar uno nuevo, vale la pena que conozcas para qué sirve cada sensor.

Los sentidos