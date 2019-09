Cuestionan al DIF Torreón por venta de cerveza en la Feria

La venta de cerveza en el stand de los pollos íñigo del DIF en la Feria de Torreón fue motivo de cuestionamientos en la sesión de la Comisión del DIF celebrada ayer.

Según el informe de la Dirección del DIF la venta de cerveza representa el 11% de sus ventas, asegurando que son 52 de las 446 bebidas diversas que se piden diariamente. En total hasta ahora mil 200 cervezas.

La síndica de vigilancia, Dulce Pereda Ezquerra, cuestionó la venta considerando que es poco entonces lo que obtienen para el daño en imagen que puede ocasionar al DIF que debe ser promotor de un ambiente sano y familiar que no propague vicios.

La directora del DIF Municipal, Aurora Martínez, dijo que la venta corresponde a una insistente demanda de los comensales, pues de lo contrario los "meseros" tenían que ir por ella a otros locales vecinos, en ocasiones eran los menores acompañantes a los que mandaban. Aseguró que es solo un servicio y no es cantina, además de que no piden más de 2 cervezas.

Pereda Ezquerra corrigió a la directora diciéndole que no son "meseros" sino personal voluntario los que sirven y que por congruencia debería de evitarse esa actividad, sobre todo si lo que el DIF promueve son valores familiares y por tanto debe ser congruente con su obligación y no dar lugar a algo que fomenta malas actitudes e incluso violencia, además de que vender 50 cervezas no valen la imagen que se genera con ese tipo de comercio.

La regidora Thalía Peñalosa Vallejo aseguró que hay hombres que no van a un comercio si no tienen cerveza a lo que Pereda respondió: "Pues que no vayan, no te preocupes por eso de todos modos hay venta".

La directora del DIF, Aurora Martínez, destacó que la venta de pollos ya va hasta un 42% arriba a comparación del año pasado, que el 90% de los insumos han sido donados y que no hay nómina de meseros pues atienden los voluntarios. Dijo que los gastos que implica este evento son la limpieza diaria, la compra de papas, el parrillero que cobra por pieza, un asador y el mantenimiento obligado a las instalaciones.

La síndica de Vigilancia, Dulce Pereda, preguntó que entonces de cuánto será la utilidad que dejará este año la venta de pollos para los programas asistenciales (que aún no están definidos aunque se ha considerado compra de aparatos auditivos), ante lo cual la regidora Thalía Peñalosa le pidió que se espere al siguiente informe.

El pasado 24 de septiembre la presidenta del DIF, Astrid Casale, informó que el año pasado con la venta de los pollos, se vendieron 14 mil 698 órdenes, que el evento se llevó una inversión de alrededor de un millón 800 mil pesos con una utilidad de 473 mil 257 pesos. Con dicha cantidad, se adquirieron 81 aparatos auditivos a personas de bajos recursos. Los dispositivos tuvieron un costo de alrededor de 4 mil 524 pesos cada uno, por lo que la inversión total fue de más de 360 mil pesos y el sobrante se ocupó para la compra de sillas de ruedas especiales.

Para este año se espera una utilidad mucho mayor con base al reporte que se dio a conocer ayer.