Rod Stewart celebra 50 años de carrera con disco

Este 2019, Rod Stewart (nombrado caballero en 2016) celebra 50 años de su proyecto como solista.

El cantautor, es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos con 250 millones de álbumes vendidos mundialmente.

A lo largo de su carrera, Rod Stewart ha logrado colocar nueve álbumes en el primer lugar del chart británico y 26 sencillos en el Top 10 de éste, aparte de diez álbumes y 17 sencillos en el Top 10 de los Estados Unidos.

En esta ocasión, Rhino celebrará al legendario cantautor con un álbum nuevo que permita que los fans de Stewart disfruten sus grandes hits en una forma completamente nueva.

You're In My Heart: Rod Stewart with The Royal Philarmonic Orchestra es un álbum que fusiona tracks vocales de los temas más populares de Stewart con arreglos de la Royal Philharmonic Orchestra (la Orquesta Nacional de Gran Bretaña).

El resultado, es un disco eléctrico que retiene el alma y pasión que han sido motor del legado de Stewart desde el comienzo de su carrera. El álbum contiene una nueva versión de la canción It Takes Two, interpretada por Stewart y el icónico cantante pop, Robbie Williams y un tema completamente nuevo titulado Stop Loving Her Today.

El álbum saldrá a la venta este 22 de noviembre como un 1 CD o 2 CD, el cual incluirá arreglos para orquesta completa. Éste, también estará disponible en todas las plataformas de stream y descarga digital.

Producido por Trevor Horn, la producción incluye nuevas versiones orquestales de singles número uno de Gran Bretaña como Sailing, I Don't Want To Talk About It'y The First Cut Is The Deepest.

La colección también presenta Maggie May y Reason To Believe, temas que llegaron al primer puesto de los charts británicos y americanos, pero con arreglos completamente nuevos e imaginativos.

You're In My Heart: Rod Stewart with The Royal Philarmonic Orchestra está replete de los temas más icónicos de Rod Stewart, como Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The Killing of Georgie (Part I and II), You're In My Heart (The Final Acclaim), I Was Only Joking, What Am I Gonna Do (I'm So In Love With You), Every Beat Of My Heart, Downtown Train, Rhythm Of My Heart y un cover de Tom Waits, Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda).

Aparte de incluir sus más grandes éxitos, el álbum también contiene algunos de los temas favoritos de los fans, como Young Turks, Forever Young, If We Fall In Love Tonight, Handbags And Gladrags de su multi-platino álbum Unplugged… and Seated y el tema Stay With Me que grabó el 1971 con The Faces.

Ya se puede disfrutar de un primer adelanto de este álbum con el videoclip de tema Sailing.