Recriminan dichos de Simas Torreón y regidor sobre arsénico

Edmundo Gallardo, quien junto con otros ciudadanos en Torreón interpuso un amparo por el tema del hidroarsenicismo en La Laguna, recriminó las declaraciones de Simas y del regidor Esteban Soto (titular de la Comisión del agua en Cabildo), quienes afirmaron que en la ciudad se proporciona "agua de calidad".

"Es nuestra responsabilidad hacer algo ahorita, lo estamos viendo, ya que las nuevas generaciones nos están reclamando por nuestros errores, solamente aquí en La Laguna tenemos ese problema de arsénico en el agua, pero se vienen otros mayores si no denunciamos, si no le damos solución", señaló Gallardo.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Gallardo, Juan Antonio Abusaíd Rodríguez, Albino Belmonte y Raúl Sifuentes Guerrero interpusieron el recurso de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, cuenta con el número de expediente 1042/2019-V y es por motivo de presuntamente proporcionar agua con altos niveles de arsénico y plomo.

Cabe señalar que el amparo, además de estar dirigido en contra del Simas Torreón, también lo está hacia el Gobierno estatal en su figura de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Nosotros no tenemos otra intención que la de poner sobre la mesa ese tema, es muy grave que no estemos dimensionando el problema, no puede ser posible que sigamos negados a que se tomen las medidas necesarias, pero, bueno, nosotros estamos promoviendo este amparo y esperemos que la gente pues presione, que hagan su labor de exigirles cuentas a los Gobiernos, de todos los niveles, de hecho", reclamó Edmundo Gallardo.

Sobre el tema, tanto el Simas Torreón como el regidor Esteban Soto coincidieron en que se tomaban las acciones necesarias para combatir el problema de arsénico en el agua, esto al tener en operación filtros a pie de pozo, lo que garantizaba un respeto a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, misma que establece que el máximo permisible de arsénico en el agua es de 0.025 miligramos por litro (mg/l).

El abogado además se refirió a la participación de la joven activista sueca, Greta Thunberg, quien hace días reclamó ante líderes de los países "acciones inmediatas" respecto al problema del cambio climático.

Thunberg, quien encabeza también el movimiento de los llamados "Viernes por el Futuro", tuvo una participación destacada el pasado 23 de septiembre en el marco de la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas.

