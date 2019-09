Termina sesión ordinaria de la Comisión del DIF entre reclamos

La sesión ordinaria de la Comisión del DIF que preside la regidora de Movimiento Ciudadano, Rosa Isela Gallegos Barbosa, cerró en medio de reclamos porque negó el derecho de réplica de la regidora morenista María Elena Mireles Acosta, quien deseaba responder a una alusión hecha por la regidora del PAN, Thalía Peñalosa Durán.

El conflicto surgió luego de que la regidora de Morena, María Elena Mireles, hiciera dos cuestionamientos. El primero referente a que no hay seguimiento a las mujeres detectadas en las campañas de prevención en materia de salud. Ante lo cual la edil panista Thalía Peñalosa le refutó que el municipio no es hospital y solo da consultas.

El segundo cuestionamiento de Mireles fue en relación respecto al tema de la psiquiatría y las estadísticas que indican que se tiene que trabajar en ese sentido en beneficio de la ciudadanía.

En su oportunidad la regidora Thalía Peñalosa, después de volver otra vez a responsabilizar a las administraciones del pasado remató contra las instancias de salud del Estado y la Federación en alusión a la exigencia de su homóloga de Morena iniciando con un exhorto a buscar los enlaces pertinentes aunque sabía que en el Hospital General no hay recursos para atender este tipo de problemas y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo los apoyos a los hospitales generales.

Por esto, la regidora de Morena solicitó su derecho de réplica pero no se le permitió expresarse pues la presidenta de la Comisión, Rosa Isela Gallegos, señaló que no era posible ante lo cual Mireles Acosta comentó que era una cuestión de "educación". La sesión concluyó de forma tensa.

Al término de la misma la regidora de Morena declaró que: "Siempre salen con excusas, nosotros como municipio debemos dar respuesta a la ciudadanía, el Estado y el municipio tiene sus recursos y nuestra obligación es dar resultados, no busquemos solo lo que nos beneficia para lograr una banca. Omiten el derecho de réplica para no tener que responder, eso que hacen es ilegal.. Hay recursos etiquetados pero hay que hacer la gestión. En psiquiatría tenemos estadísticas graves de niños de preescolar que tienen problemas donde se involucran las drogas. Quieren hacer comparativos con el Gobierno federal, en su momento el PAN dejó un desastre, entonces lo que sucede es que no bajan los recursos, bueno sería que hicieran los oficios y la gestión, ¿por qué no responden? ¿por qué no permiten hablar cuando se les cuestiona? Porque no tienen nada que informar ni qué decir a lo que yo iba a contestar, no se ha hecho la gestión desde el año pasado cuando ya eran administración", manifestó Mireles.