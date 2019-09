Adelantan temas de Convención del Consejo Mundial de Boxeo

La edición 2019 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), se realizará en Cancún, tendrá temas candentes que se analizarán y evaluarán.

"Para evitar injusticias con algunos monarcas del orbe y sus obligaciones con el reglamento del organismo para exponer el cetro, en la Convención que se realizará a finales de octubre, se tratará la regla del retador oficial", señaló Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial.

"El reglamento tiene reglas para cumplirse, a veces esas reglas cometen injusticias; uno de los temas importantes de la Convención será la regla del retador oficial, no se puede abusar una designación y que sea algo genérico, a veces tiene que verse caso por caso".

Agregó: "He visto cómo campeones pierden sus títulos por cosas de escritorio. Cuando no es correcto, para eso está la regla, cuando no es justo hay que atender el tema, por ello tenemos atención específica para atender caso por caso".

Por otro lado, se confirmó que el puertorriqueño Miguel Cotto (41-6, 33 KO's) y el espectacular exmonarca mundial canadiense Adonis "Superman" Stevenson (29-2-1, 24 KO's) se suman a la lista de estrellas confirmadas para la edición 57 de la Convención Anual.

Cotto, quien ha estado en varias ocasiones en ese destino turístico, regresa para tomar parte en el gran acontecimiento boxístico que repercutirá en los 165 países afiliados al Consejo Mundial.

Stevenson por su parte, dominó el peso Semicompleto de junio de 2013 a diciembre de 2018.