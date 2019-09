Frida Sofía arremete ahora contra Itatí Cantoral

En sus Instagram Stories, Itatí Cantoral compartió un divertido momento en su papel de Silvia Pinal, donde le cuestiona a la ficticia Alejandra Guzmán lo que pasa con Frida Sofía, y le externa su admiración a la Guzmán.

"FRIDA SOFIA YA PÁRALE NO? Tu madre es un encanto. Vivan las madres. Viva @laguzmanmx

Felicítame a tu padre que habló muy bien en la prensa, mis respetos para Don Enrique Gúzman..

@oficialmariachacon #SilviaPinalFrenteATi #SilviaPinal #AlejandraGuzman". Dicha publicación no le hizo ninguna gracia a Frida y le respondió fuerte a la actriz. "¿Como para qué este video? Tú no me conoces ni yo a ti. Sé profesional y encárgate de tu papel pinche vieja Bully y encima sin la menor idea de los sentimientos de alguien que nunca te ha hecho nada!".

Y remató diciendo: "Tú sólo sabes lo que está en el libreto, la realidad es otra". En otra storie la llamó "cobarde" por no "taggearla" y la invitó a hacerlo. "La próxima vez que quieras hablar de mi… taggeame #cobarde".

La hija de Alejandra Guzmán vuelve estar en medio de la polémica luego de que Enrique Guzmán, declarara que ella no desea estar cerca de la familia Pinal, a lo que Frida respondió publicando una conversación con su abuelo donde se lee que le dejará de dar su apoyo.