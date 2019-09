Reeligen a Sebastian Coe en la IAAF

Con un nuevo lucrativo acuerdo de patrocinio para iniciar su segundo mandato, Sebastian Coe sólo tiene un deseo para los próximos cuatro años al frente del atletismo.

"Que Rusia no me domine", dijo el presidente de la Federación Internacional de Atletismo tras ser reelegido ayer en el cargo sin afrontar oposición. "Han sido cuatro años durísimos. No tiene sentido ser ingenuo o evasivo sobre eso":

Y el dopaje en Rusia seguirá en la palestra.

Previo a que todos los 203 delegados le dieron a Coe un segundo mandato, la IAAF (las siglas en inglés de la federación) prolongó la suspensión a Rusia por una sistemática trama de dopaje.

Cuando el Mundial de atletismo arranque mañana en Doha, los únicos que compitan (30 atletas, en esta ocasión) lo harán sin la bandera o el uniforme de su país en el estadio Khalifa. Una campeona mundial vigente, la saltadora de altura Mariya Lasiskene, forma parte de la treintena. El grupo ha crecido, respecto a los 11 atletas neutros que compitieron en el Mundial de 2017 en Londres.

Pero sancionar a más tramposos promete ser más difícil, luego que una fuerza de trabajo de la IAAF descubrió una aparente manipulación de los datos del laboratorio antidopaje de Rusia, con resultados sospechosos que al parecer fueron borrados o alterados - pese a que Rusia ya había sido castigada previamente por previos intentos de encubrimiento.

"Hemos separado al atleta limpio del sistema corrupto", dijo Coe. "Eso ha funcionado en gran medida. Pero esto se encuentra bajo investigación".

La mano dura impuesta por Coe cambió la percepción inicial que se tenía sobre si iba a tener disposición de enfrentar a los rusos, luego que el doble campeón olímpico de los 1,500 metros fuera cuestionado de haber tenido un conocimiento del dopaje mucho antes de lo difundido.

"El mundo divide en dos grupos", dijo Coe en la capital de Catar. "Están lo que no están dispuestos a pasar por alto la situación y afrontar el problema, pese a las consecuencias inmediatas... y los que esperan que deportes como el nuestro hagan lo que necesitamos hacer y seguir el ejemplo".