AMLO pide boxeadores profesionales para Tokio

La petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que el país logre una medalla de oro en el boxeo olímpico y echarán mano de los profesionales, confirmó el titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), Miguel Torruco.

"Es indicación del presidente, aquí se hace por México, no es una cuestión de organismos, todo mundo llevará a profesionales", indicó Torruco Garza tras la presentación del proceso selectivo para mexicanos rumbo a Tokio 2020.

Por petición del López Obrador se enviará una carta a los pugilistas, incluidos campeones del mundo, y promotores, para que compitan por México y quien lo desee pueda cumplir con el sueño olímpico.

"Se les mandará una carta a promotores y boxeadores directamente, hay boxeadores con contratos multimillonarios (y es complicado que asistan), los que estén dispuestos van a ser bienvenidos con los brazos abiertos", todo en busca de lograr la mejor selección posible.

Aunque no han tenido comunicación con ellos, solo con la promotora Zanfer, el titular de la Conabox sueña con un equipo integrado por pugilistas como Óscar Valdez, Jaime Munguía, Luis Nery, Mariana Juárez y otros.

"No tienen que ser campeones, que sean profesionales, como un Óscar Valdez, Nery, Munguía, hay muchos nombres, queremos invitar a la 'Barby' Juárez, que sean bienvenidos, qué gran oportunidad, no rompemos reglas, estaríamos mal si no mandamos a lo mejor que tenemos", apuntó.

En espera de que estén los mejores, comentó que a nadie se le regalará el puesto y todos deben eliminarse, "queremos por primera vez en la historia a ese equipo de ensueño. Hace más de medio siglo no tenemos una medalla de oro, llegó la gran oportunidad, el momento de hacer la diferencia y lo vamos a hacer".

Aunque el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reiteró su postura para no llevar profesionales a los Juegos Olímpicos y advirtió que vetaría por dos años al pugilista profesional que acudan, Torruco Garza dijo que invitarán al organismo a participar.

"El CMB ha mantenido su postura, se le invitará (a Mauricio Sulaimán) a que colabore con el país, con el boxeo que tanto ama, aquí los brazos están abiertos para sumar, la finalidad es unirnos todos por primera ocasión y ganar la presea dorada", insistió.