Fue un partido difícil, pero justo: Guillermo Almada

Guillermo Almada aplaudió la ambición mostrada anoche por su equipo, al no darse por satisfecho tras conseguir la ventaja frente a los Tiburones Rojos del Veracruz y en cambio, seguir atacando para anotar más goles, hasta lograr el 5 por 0 definitivo.

Luego de la aplastante victoria que regresó a los Guerreros al liderato, el estratega uruguayo celebró la actitud de sus futbolistas, aunque negó que el resultado les permita pensar en que ya conquistaron su objetivo: "pienso que fue un resultado justo pero que no dice las dificultades que vivimos en el primer tiempo, que fue muy difícil, así lo sabíamos y mientras no tuviéramos ansiedad para manejar el balón, generaríamos situaciones. La presión que ejercimos obligó a que el rival se equivocara, pienso que fue un resultado justo y una muy buena producción", analizó.

Para Almada, el mérito de sus jugadores recae en tener la paciencia y capacidad para crear las situaciones que los llevaron a la victoria, a pesar de encontrarse frente a un rival que apostó a jugar a la defensiva desde el silbatazo inicial: "fue un partido muy bueno de nosotros, un resultado que no es la realidad del futbol, a pesar de que Veracruz no está pasando por un buen momento, ha perdido casi todos los partidos por una diferencia así y ha generado algunas situaciones. Hacer cinco goles, jugar contra quien se juegue, no es una cosa habitual pero me gustó la ambición del equipo, supimos sortear las dificultades que vivimos en algún momento y generamos situaciones… siempre se hace difícil, no nada más para nosotros, también para Real Madrid, para Barcelona, cuando once jugadores vienen a pararse detrás de la media cancha, pero en definitiva quedamos conformes", sentenció.

Guillermo explicó las razones por las que realizó tres cambios en su alineación titular y las sustituciones realizadas durante el encuentro: "veníamos un poco cansados, con algunos jugadores que tuvieron una seguidilla de partidos, pensábamos en más variantes pero las lesiones no nos las permitieron, "Gallito" Vázquez y Rivero tienen lesiones y queríamos dar descanso a tres o cuatro y darles más oxígeno a los que venían un poco castigados por la seguidilla, solamente pudimos hacer dos variantes, pero son necesidades que ha tenido el equipo y las supimos solventar", expuso.

El estratega santista brindó su opinión acerca de las sanciones anunciadas por la FIFA y por la Liga MX, para los clubes en cuyos estadios se realice el popular grito al tiempo que un portero despeja desde su área: "es algo que va a tener que cambiar la afición porque nos va a perjudicar a todos. Si la FIFA está tomando medidas disciplinarias con ese canto, por más que nos parece folclórico a todos los que estamos en el futbol, de alguna manera debemos sacarlo de la cancha, aunque es algo que nos divierte a todos y no creo que ningún arquero se moleste cuando le griten esa cosa, pero es una medida que tomó la FIFA y tenemos que respetarla", aseguró.

7 GANADOS y un empate es la marca de Guillermo Almada como local desde su llegada.

Triste y resignado, se mostró anoche Enrique López Zarza tras la goleada, con lo que el equipo porteño amplió su pésima racha de partidos sin ganar.

El entrenador de los Escualos habló con los representantes de los medios de comunicación al término del partido: "es muy triste, realmente un resultado que en el transitar del partido, el esfuerzo se hace pero el rival también tiene capacidad de resolución, tuvimos acciones que pudieron haber marcado un derrotero diferente pero la realidad es que nos superaron y no hay nada más qué decir", afirmó.

López Zarza amplió su análisis y expresó agradecimiento para sus futbolistas en cuanto a su esfuerzo, confiando que eso les dará frutos más adelante: "estamos estableciendo el rumbo en cuanto a la dignificación de nuestra profesión, hablando de los deportivo, el equipo hace su esfuerzo pero se cometen algunas distracciones, más la capacidad del rival en la consecución de los goles. Estamos en ese proceso de encontrar un rumbo, que es muy difícil, pero no podemos bajar los brazos en este momento, tenemos que mantener esa dignidad profesional y ese orgullo que tiene el equipo", dijo.

No es un secreto que el Veracruz ha vivido dificultades económicas, adeudando sus salarios a los futbolistas, pero López Zarza negó que ese sea un factor para la larga racha de resultados negativos y en específico para la goleada sufrida ante Santos Laguna: "es algo que se ha mencionado y que ha sido de la opinión generalizada, en lo deportivo estamos intentando establecer ese rumbo. El equipo tiene idea para jugar, hace mucho esfuerzo y se desgasta, pero el rival cuenta y ahora nos superó con su calidad, eso se refleja en un resultado doloroso pero hay que continuar. Tenemos una afición golpeada, no es grato recibir estos goles, estos marcadores, pero vamos trabajando para mejorar y lograr tener una moral fuerte, que la necesitamos", culminó.