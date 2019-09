Barcelona confirma nueva lesión de Messi

El delantero del Barcelona Lionel Messi volvió a lastimarse, ahora en el aductor del muslo izquierdo, por lo que podría perderse el juego del próximo sábado contra Getafe.

El club informó en su portal en internet que el jugador sufrió una elongación en el aductor del muslo izquierdo durante el partido contra el Villarreal, por lo que será baja hasta que se recupere, lo cual dependerá de su evolución.

Después de haber salido de una lesión en pretemporada que lo mantuvo alejado de las canchas, el atacante se encontraba listo para el encuentro contra el Villarreal, que disputó sólo los primeros 45 minutos.

El capitán blaugrana inició como titular en el choque de la sexta jornada de la Liga, pero al 28' se lesionó, sin dejar el campo de juego; sin embargo, para la segunda parte fue sustituido por Dembelé.

"Pese sólo jugar el primer tiempo, Messi tuvo tiempo de demostrar su gran calidad, además de asistir a Griezmann en el primer gol barcelonista cuando sirvió el córner que acabaría con el remate de cabeza del francés", relató el club.

Carles Puyol rechazó la oferta del Barcelona, su exequipo, para convertirse en el director deportivo, ya que sus proyectos personales se interponen con la responsabilidades del cargo.

A través de sus redes sociales, el excapitán blaugrana comunicó que, tras reflexionarlo, decidió declinar la propuesta de la directiva, a pesar de que le gustaría regresar a la que considera su casa.

"He decidido no aceptar la oferta del club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece", publicó.

Puyol agradeció al conjunto catalán la confianza que se le ha brindado y el ofrecimiento de un puesto de alta responsabilidad en la directiva.