La red festeja el cumpleaños de Mark Hamill

El día de hoy el mundo del cine está de fiesta, pues el legendario actor Mark Hamill cumple 68 años de edad y las redes lo festeja.

A lo largo de su carrera en el mundo del espectáculo, Mark a participado en cinco películas como actor, seis como director y ha estado nominado a más de 18 premios por su trabajo.

El actor, quien se es reconocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de Star Wars y por su doblaje como 'The Joker' en animación y videojuego, ha recibido miles de felicitaciones en Twitter.

Por medio de la red social, sus fanáticos le han creado ilustraciones, GIFs, animaciones y todo tipo de multimedia para festejar su día.

A continuación te dejamos algunas de ellas:

