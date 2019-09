Boston Dynamics lanza su nuevo robot que realiza acrobacias, 'Atlas'

Este robot con características humanoides es capaz de realizar ágiles movimientos con ayuda de sus extremidades, pues incluso puede saltar y girar en el suelo, detalles bastante semejantes al de un humano.

Según informa el portal RT, la compañía indica que este androide utiliza un control de modelo de predicción, para cambiar de un movimiento a otro.

First, Atlas the robot backflipped. Then, it could do parkour. Now, this @BostonDynamics machine can do a gymnastic routine. It's ... evolving https://t.co/A15agK6rTg pic.twitter.com/FHN2kHub0s