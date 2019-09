'Cada quien tiene lo que se merece', dice Manzanero sobre protesta de reguetoneros

El cantautor mexicano Armando Manzanero menciona que él no puede opinar acerca del problema entre los reguetoneros y el Latin Grammy pues son asuntos que él no conoce totalmente, pero considera que cada quien tiene lo que se merece.

"Si tú ganas un Grammy o estás nominado alguien tuvo que decir que eres bueno, si todos tuvieran un Latin Grammy no alcanzarían todas las copas de las cantinas para darles a tantos talentos", comenta.

Para el también director de la Sociedad de Autores y Compositores de México sólo existen dos tipos de música: la buena y la fea, y eso, de acuerdo con él, lo ha aprendido a través de los años.

"Tengan en cuenta que aunque Dios crea que el reguetón es feo, yo no lo voy a decir, es un discurso que no voy a dar. Yo sólo les digo que hay un vals que se llama Sobre las Olas que todavía se toca en todo el mundo, una canción que se llama Bésame Mucho la cual es un ícono de la música mexicana, y es de Consuelo Velázquez, Solamente Una vez de Agustín Lara y mientras esas canciones pertenezcan a la SACM, ésta puede estar tranquila", argumenta.

El intérprete de Contigo Aprendí considera estas canciones como las joyas de la familia y aunque piensa que esas son las piezas que vale la pena tocar, no quiere decir que lo demás no se presente.

"Espero que con el tiempo tengamos canciones importantes y que en 100 años podamos recordar, además de aquí de México sale la música más bella del mundo y lo hemos demostrado a través de los siglos, no de los años, de los siglos", señala.

Manzanero comenta que es muy pronto la para decir que la SACM resultó afectada por el recorte presupuestal que sufrió el rubro cultural con la actual administración gubernamental.

"Yo aprendí a nunca decir nada que me comentaron o que me dijeron hasta que yo lo verifique”, comenta acerca de su supuesto retiro que Céspedes mencionó en días pasados, “Yo no regañé a Céspedes ¿Cómo lo voy a regañar?", añade.

El compositor de Somos Novios está muy orgulloso de haber nacido en su tierra, además de sentirse bien por el gobernador Mauricio Vila Dosal el cual, de acuerdo con Manzanero, ha apoyado la cultura y actualmente el gobierno de Yucatán se encuentra trabajando, con la SACM, en el 8° Festival Artístico de Otoño y será el estado invitado en esta edición.

"Estoy muy orgulloso de ser de Yucatán, tener esa sangre que persigue la resistencia de nuestro pasado, si nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos", puntualiza.

El cantautor yucateco no tendrá una participación en dicho festival, que tendrá distintas sedes como la Sala Roberto Cantoral, pues él sólo está apadrinándolo y apoyándolo , porque lo que busca es que se den a conocer los nuevos compositores de nuestro país.