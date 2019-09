Joker no respalda la violencia real: Warner Bros.

Aún no se ha estrenado la cinta de Todd Phillips en las salas de cine y ya ha dado mucho de qué hablar, pues tanto el director como Joaquin Phoenix han sido cuestionados sobre la violencia del filme.

Con el éxito entre la crítica, pronto comenzaron los cuestionamientos del público y de la prensa sobre si la película respalda la violencia o la alaba en algún sentido, dado que su trama se centra en un personaje que frente a los constantes fracasos y humillaciones, pierde la cordura y recurre a la venganza con violencia.

Tras la presión a Warner Bros. por la carta de los familiares de las víctimas de aquel tiroteo en Colorado en 2012, donde la masacre tuvo lugar durante una función de medianoche de la cinta The Dark Knight Rises, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 70 lesionados, el estudio extendió su más profunda simpatía con las víctimas y familiares en un comunicado:

