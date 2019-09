Bronco, La serie, la nueva ficción de TNT con Baltimore Beltrán

Ayer llegó a la pantalla la vida de una de las agrupaciones más populares de México, pues este martes 24, estrenó a las 22:30 horas Bronco, La serie, que narra la historia de superación y éxito del grupo musical.

La serie, relata los fracasos y triunfos de la agrupación originaria de Apodaca, Nuevo León, formada en 1979 y que este año cumple 40 años de carrera y lo celebra llevando su vida a la televisión; sufrimientos, enojos y muchos más momentos que tuvieron que sobrepasar para triunfar en la industria musical.

Los integrantes de la banda Bronco, son interpretados por destacados actores del séptimo arte; Luis Alberti (“Lupe Esparza”), Yigael Yadin (“Choche Villareal”), Raúl Sandoval (“Ramiro Delgado”) y Baltimore Beltrán (“Javier Villarreal”).

Este último, habló de la serie en entrevista para Proceso, donde mencionó haber sido invitado a formar parte del elenco por el director Max Zunino, quien ha trabajado en filmes como Bruma y Los bañistas.

“Me lo encontré un día y me contó que estaba creando este proyecto. A él lo admiro por su trabajo cinematográfico, el cual me parece brillante: Es un esfuerzo por expresarse a través de lo que se llama el cine independiente, e igual posee una trayectoria enorme como guionista de series de televisión y eso me dio mucha confianza”, expresó.

Beltrán recuerda cómo fue que lo llamaron para el casting, donde le propusieron recrear a “Javier Villarreal”.

“Cuando me dijeron que me había quedado, decidí que sí le iba a entrar, sobre todo porque descubrí también que el equipo era muy sólido”, mencionó en la publicación.

El actor, originario de la Ciudad de México, también habló de su personaje, que para muchos, Javier es considerado pieza clave del grupo.

“Javier Villarreal está más centrado en cuidar la calidad musical del grupo. Me encantó descubrir cómo se sostiene este personaje que no busca tanto los reflectores. Además, fue un reto la caracterización. Javier y Choche eran robustos de cuerpo. Además, fue un desafío el acento norteño y toda la parte musical”.

“Tanto en la historia del Bronco como en la serie, juega el papel de mediador. Él siempre los centra en la realidad. Sufre un par de momentos dramáticos: uno, la pérdida de su mejor amigo, Homero Hernández, quien los descubre musicalmente y termina dándoles el toque mágico para que logren el éxito masivo; y dos, la pérdida de su hermano”, añadió.

En entrevista para el portal Vanguardia, Baltimore mencionó que tuvo que subir de peso para dar vida a su personaje, además de afinar sus dotes musicales.

“Fue un reto (risas), hay una distancia bastante considerable en el peso, así que tuve que dedicarme a comer para lograr la caracterización de Javier Villarreal. Por otra parte, yo ya tenía conocimientos musicales básicos, pero ahora tuvimos que aprender muchísimo con un maestro que me ayudó a meterme al mundo musical, sobre todo con la guitarra porque gran parte de la serie es pura música. Fue una preparación muy intensa en la que casi todos los integrantes tuvimos que hacer un sacrificio físico y musical para homenajearlos como se debe”, aseguró.

Esta producción de 13 episodios está basada en el libro de Lupe Esparza, líder de la banda, llamado Cicatrices de un corazón roto.

Para todos aquellos que se perdieron del estreno, TNT presentará una serie de repeticiones a lo largo de la semana:

Miércoles - 8:30 pm

Viernes a la medianoche

Sábados - 6:00 pm

Domingos - 7:00 pm

Lunes - 9:30 pm

A partir del jueves 3 de octubre, los suscriptores de Claro video podrán disfrutar de Bronco, la serie.