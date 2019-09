Fui la caja china del gobierno de Peña para ocultar escándalos: Javier Duarte

En entrevista con Danielle Dithurbide para el programa "Despierta", el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que decidió huir de los delitos que se le acusaba porque "uno no puede competir contra el aparato de Gobierno, es imposible ganarle" y negó haber cometido algún delito durante su administración.

"Fui la caja china del Gobierno (de Enrique Peña Nieto) para ocultar todos los escándalos que tenían encima. La Casa Blanca, Ayotzinapa, a todos los escándalos de popularidad que tenía el Presidente. Tenían como estrategia, y la compró el presidente Peña, que la única manera de lavarse la cara de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel", explicó.

Cuestionado de por qué a él, Javier Duarte refirió que "era el gobernador priista más sacrificable".

Asimismo, declaró que intentó tener comunicación con el expresidente Enrique Peña Nieto pero no la obtuvo; sin embargo, "en el momento que estaba a salvo de esta persecución", sus abogados sí tenían comunicación con el Gobierno federal.

"Después de un tiempo, llegamos a una negociación para que dejaran en paz a mi familia", dijo.

Puntualizó que él tenía pruebas en contra de funcionarios de la administración del sexenio pasado, más no en contra del exmandatario Peña Nieto.

"Yo no estoy pidiendo ningún criterio de oportunidad. No estoy pidiendo ningún beneficio a cambio de esta información", dijo, y añadió que lo haría porque es su obligación.

"No le debo lealtad a nadie", señaló.

En la entrevista, Javier Duarte aceptó, sin dar nombres, que siguió órdenes en algunos casos de corrupción. Referente a la administración actual dijo "evidentemente" se siente más seguro.

También negó tener mucho dinero. "Soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy un hombre de lujos, de riquezas, nunca lo he sido", acotó.

Cuestionado sobre las bodegas encontradas con obras de arte y los diarios de su esposa Karime Macías, el exgobernador priista indicó que "es parte de la fabricación de una mente perversa, de un psicópata que gobernó Veracruz durante dos años: Miguel Ángel Yunes Linares".

Duarte denunció que un exfuncionario fue torturado y amenazado por Miguel Ángel Yunes para que declarara en contra de Karime Macías, quien se encuentra en Reino Unido.

"El grupo político que enfermamente me atacó a mí y a mi familia, hoy va a tener que enfrentar la realidad y es muy probable que este señor, (Jorge) Winckler- exfiscal de Veracruz-, pase a ser próximamente prófugo de la justicia o detenido", señaló.

Refirió que exsecretarios de Estado también tienen que ir a prisión, "más allá de Rosario Robles".

Duarte confió en que pronto podrá estar con su familia porque "existe una posibilidad real de que esto pueda ya concluir. Esta pesadilla".

"Veracruz, durante mi administración, brilló como nunca antes en la historia", declaró.

Admitió que entre los reclusos con los que convive en prisión se encuentra el abogado Juan Collado.