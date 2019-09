Lagunera Valeria Cárdenas no se detiene

La cantante lagunera Valeria Cárdenas sigue en ascenso ya que gracias a su participación en La Voz Azteca y a su talento se ha topado en su camino con diversos proyectos como la oportunidad de abrir al grupo Matisse y a Kenny y los Eléctricos.

Cárdenas visitó el foro de SigloTV y El Siglo de Torreón para hablar de dichos eventos y además anunció que ya prepara un disco de estudio.

"Vengo a invitarlos a que me vean y me escuchen este jueves 26 de septiembre en el Poliforum de la Feria de Torreón ya que le abriré al grupo Matisse. El acceso será libre, lo de Kenny será el 19 de octubre en un bar de la calzada Colón", sostuvo.

Valeria dijo que fue la empresa ShowCase Entretenimiento la que la invitó a ser parte del espectáculo de Matisse.

"Los chicos de ShowCase están apoyando bastante el talento local y por eso me hicieron la invitación. Para este show me van a acompañar Mike Aguilar en la guitarra y Gaby Sax, que toca el saxofón; ambos son talentos laguneros muy buenos".

La joven indicó que se encuentra muy agradecida con La Voz Azteca por la oportunidad que le brindó, sin embargo, sabe que su carrera no dependerá de lo que logró realizar en el concurso.

"Siempre he pensado que una carrera exitosa depende de cómo te visualices y del esfuerzo que le pongas a las cosas. A lo mejor no llegué tan lejos en La Voz, pero aprendí lo que necesitaba. Estoy abierta a lo que la vida me tenga deparado".

Por otro lado, Cárdenas alista un material discográfico conceptual que incluirá diversos géneros musicales.

"Es un disco inspirado en los años 70. Son siete u ocho canciones que retratarán diversas etapas de la vida. Estoy intentando hacer algo nuevo, algo que no se haya escuchado tanto. Voy despacio porque quiero tomarle un gran cariño a cada canción".

Pese a que su producción se basará en la década de los setenta, Cárdenas reveló que no ha sido éstos los que la influenciaron en su carrera.

"La música que más me gusta es la de los cincuenta, es la que más yo toco en la guitarra, pero mi disco, como había comentado, está influenciado en los 70", aclaró.

Reconoció Valeria que tras su trabajo en dicha emisión de la televisora del Ajusco, cada que canta en las calles o en restaurante la gente la reconoce y le dice palabras de aliento.

"Cuando salgo a las calles siempre hay alguien que se acerca y me pide una foto o me felicita. Está padre todo lo que ha pasado después de La Voz.

"Cuando haces arte 100 por ciento, la gente es la que juzga y consume tu trabajo. Me encanta que cuando salgo a la calle la gente reconoce lo que hago".

Al preguntarle cuál es su mayor aspiración en la música, Valeria manifestó que desde pequeña sabía que quería trascender, pero no para poseer dinero o fama.

"Me interesa más transmitirle a la gente lo que pienso y lo que siento, esto a través de mis canciones", comentó.

Cárdenas aprovechó para agradecerle a su familia el apoyo que le han brindado en sus sueños profesionales.

"Mi papá es músico y pues a él y a mi mamá les encanta que cante. La primera vez que canté en un lugar público ellos estaban súper emocionados. Ellos me han ayudado en todo y me han echado porras para que siga adelante por más mal que vayan las cosas".

Valeria Cárdenas confesó que ella no se ve en otra actividad que no sea la música.

"No me veo haciendo otra cosa. Desde niña sabía que quería hacer música y jamás pasó por mi mente realizar otra actividad".