Anuncian sedes para finales de la Champions League

La UEFA anunció las sedes para tres futuras finales de la Liga de Campeones y también irrumpió en el tema de los derechos de la mujer al instar a los equipos europeos no disputar partidos en países donde se impida la presencia de mujeres.

Las finales de la Liga de Campeones entre 2021 y 2023 se jugarán en San Petersburgo, Múnich y Londres, decidió ayer el comité ejecutivo de la UEFA.

En cuanto a los derechos de las mujeres, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin aprovechó una rueda de prensa para pedirle a las 55 federaciones miembro "no jugar (en países) o con equipos de países en los que los derechos básicos de la mujer no son respetados".

La postura podría afectar la realización Arabia Saudita de la final de la Supercopa italiana, entre Juventus y Lazio, en diciembre o enero. El presidente de Juventus Andrea Agnelli forma parte del comité ejecutivo de Ceferin y también lidera la Asociación de Clubes de Europa, que apoya la iniciativa, según dijo Ceferin.

"No podemos castigar a nadie", reconoció Ceferin, al añadir que los grandes clubes y ligas de Europa apoyan la propuesta. "Eso no significa quedarse quieto y no hacer nada".

La línea dura de la UEFA trasciende mientras la FIFA busca asegurar que Irán permita a mujeres acudir al partido de las eliminatorias mundialistas en Teherán el 10 de octubre.

Las finales se jugarán en los estadios del Zenit de Petersburgo, Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. Los tres estadios también albergarán partidos de la Eurocopa de 2020.

El comité ejecutivo de la UEFA también otorgó la final de la Liga Europa de 2021 a España, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla. Georgia fue la otra candidatura, en el Estadio Nacional de Tbilisi.

La Supercopa de 2021 -entre los ganadores de la Liga de Campeones y la Liga Europa ese año- se disputará en el Estadio Nacional de Irlanda del Norte en Belfast.

En otras decisiones, el videoarbitraje será empleado en la Liga Europa a partir del comienzo de la fase de eliminación directa en febrero. El VAR empezó en la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones la pasada temporada.

Otro torneo se pondrá en marcha en 2021, denominado como la Liga de la Conferencia Europa. Entre 2021-24, la fase de grupos tendrá 32 equipos y se planteó la participación de 64 equipos desde 2024.