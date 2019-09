Sorprende en tráiler de cinta

Ayer se reveló el tráiler de la nueva película de Adam Sandler Uncut Gems, de la mano de la productora independiente A24 bajo la dirección de los hermanos Josh y Benny Safdie.

En Uncut Gems, Adam Sandler interpreta a un joyero de la ciudad de Nueva york que, al cabo de unas apuestas de alto riesgo, podría hacerse del botín de su vida pero no sin poner en riesgo todo lo que conoce. El actor además de lucir diferente, se encuentra en un registro interpretativo mucho más oscuro del que tiene acostumbrado al público, y de acuerdo a algunos críticos, se trata de su mejor actuación hasta el momento.

Algunos incluso adelantan que podría ponerlo camino al Oscar.

Uncut Gems, ha demostrado ser una de las revelaciones de la temporada, tras su proyección en el pasado festival de Toronto donde recibió críticas positivas y posteriormente, fue celebrada en Telluride.

El nuevo proyecto del comediante, resulta uno de los títulos más esperados de lo que resta del año con Sandler transformado y alejado de la comedia.

Adam Sandler es acompañado en el reparto por Idina Menzel (Frozen), Lakeith Stanfield (Get Out), Eric Bogosian (Succession), Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy Vol. 2), y el cantante The Weekend y el basquetbolista Kevin Garnett como ellos mismos.

La cinta de los Hermanos Safdie tiene un estreno limitado en Estados Unidos previsto para el 13 de diciembre, y más salas se agregarán en diciembre.

Por el momento, no hay una fecha planeada para México.