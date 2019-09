Puebla sorprende a los Tigres en el 'Volcán'

Con derroche físico, gran sacrificio y gol del canadiense Lucas Cavallini, al minuto 83, el Puebla dio la campanada y derrotó a Tigres en su estadio por 1-0, lo que dio como consecuencia que algunos aficionados abuchearan a los "felinos".

El técnico peruano Juan Reynoso plasmó una transformación en el equipo poblano, que presentó una gran personalidad en este encuentro de la fecha 11 del Torneo Apertura 2019.

Tigres, que no contó en la banca con su entrenador, el brasileño Ricardo Ferretti, por estar suspendido, sufrió su segunda derrota de la campaña, a cambio de cinco empates y tres victorias para 14 puntos, en tanto Puebla disfrutó su segunda victoria por tres igualadas y cinco caídas, para nueve unidades.

Lleno de emociones inició el encuentro y el veracruzano Diego Abella llegó por izquierda, realizó disparo raso y el arquero argentino Nahuel Guzmán se tendió a su derecha para desviar y salvar su meta, apenas al minuto dos.

14 PUNTOS suman los Tigres, mientras que Puebla llegó a nueve unidades.

Al nueve, un rebote del uruguayo Christian Tabó, en labores defensivas, mandó el balón al travesaño, después, al 21, se internó el morelense Alan Jesús Acosta por derecha del área grande, realizó disparo cruzado y raso y en el fondo se estiró Guzmán a su derecha para desviar.

Una más del equipo de la Franja, al 23, cuando Diego Abella superó un defensa, se fue solitario y realizó disparo potente, pero cercano a Guzmán, quien hizo la gran atajada.

Un minuto después, el argentino Lucas Zelarayán realizó disparo de media distancia y el balón se estampó en la horquilla derecha; luego, al 27, el francés André-Pierre Gignac remató con la cabeza, pero en el fondo, el guardameta uruguayo Nicolás Vikonis retrocedió y apenas sacó a una mano el balón sobre su larguero.

Luego de la intensa actividad, ambos equipos perdieron claridad y aunque los "felinos" tuvieron el balón, los poblanos apostaron por el orden defensivo, cerraron los espacios y cuando tuvieron el balón se vieron peligrosos.

En el minuto 83, los visitantes cobraron un tiro de esquina por derecha y por el centro del área llegó Cavallini, quien había ingresado al 66, para rematar con la cabeza, envió el balón hacia abajo, Nahuel Guzmán todavía lo alcanzó a tocar pero fue imposible detenerlo y los de la Franja festejaron eufóricos.

Juan Reynoso dijo que Puebla jugó sin complejos y por ello pudo sacar la victoria.

"Jugamos sin complejos, interpretamos bien lo que pidió cada momento del juego. Pudimos irnos al primer tiempo con alguna ventaja, porque la más clara la tuvimos y el equipo se mostró peligroso en el área del contrario", expuso el estratega en conferencia de prensa.

Indicó que su equipo debe mostrar cordura, no echar las campanas al vuelo, porque está en proceso de construirse un cuadro sólido, y porque también es el primer cero en la meta después de muchos meses. "Hoy ha sido una bonita prueba y hay que reafirmarla el próximo viernes (ante el visitante León) si no, no sirve de nada".

Analizó que a su equipo le faltaba el oficio de encontrar el cero en la meta, para no remar contracorriente, y le da gusto que este martes lo obtuvieron y esa debe ser la pauta. "Hoy (ayer) felicité (a los jugadores) por el esfuerzo y porque nos estamos haciendo un equipo competitivo".

De Cavallini compartió que "necesita del equipo y el equipo necesita de Lucas. Sí es un jugador que nos da esa cuota de gol, esa fortaleza y empuje que es de su esencia, pero ponderar a un solo jugador sería de mi parte un poco inteligente".

Cavallini expresó su alegría por el triunfo, porque sus compañeros hicieron un gran esfuerzo "para salir del pozo donde estábamos y hoy nos vamos con la cabeza arriba".

Abundó que está contento por el gol que marcó, pero entiende que en lo personal es algo secundario porque lo primero es el equipo.