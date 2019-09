A sus 75 años, Michael Douglas ha vuelto a impulsar con éxito su carrera

Tras superar un cáncer y dejar atrás una crisis matrimonial, Michael Douglas, que hoy cumple 75 años, ha vuelto a impulsar con éxito su carrera tal y como demuestran las nominaciones y premios que ha recibido por la comedia televisiva The Kominsky Method.

Douglas (New Brunswick, EUA, 1944) pudo celebrar este especial aniversario por anticipado, ya que en la alfombra roja de los Emmy, que tuvieron el lugar el domingo en Los Ángeles, recibió una tarta durante la retransmisión oficial de los premios de la cadena Fox.

El actor tiene la suerte, además, de compartir fecha de cumpleaños con su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, quien hoy cumplirá 50 años.

Douglas y Zeta-Jones han formado una de las parejas más admiradas y populares de Hollywood en los últimos tiempos y, entre ambos, suman tres Oscar: dos estatuillas para él (mejor actor por Wall Street, 1987; y mejor película por One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) y una para ella (mejor actriz de reparto por Chicago, 2002).

No obstante, Douglas y Zeta-Jones, que se casaron en el año 2000, han pasado también por momentos duros como una separación temporal en 2013 que, felizmente para ellos, se resolvió al final con la pareja unida de nuevo.

Douglas sabe bien lo que es resistir tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional, una fortaleza quizá heredada de su padre, Kirk Douglas, mito y gran superviviente de Hollywood a sus 102 años.

La prueba más importante que tuvo que superar Michael Douglas fue el tumor en la garganta que le fue diagnosticado en 2010.

"No es que me cambiara la vida (...) es que veo la vida (...). Si hubo algún momento en que no le vi el valor adecuado, ya se esfumó", aseguró Douglas en una entrevista en 2015 ya tras haberse recuperado del cáncer.

Lejos de recluirse en casa o de apostar por una retirada profesional, Douglas regresó tras su enfermedad con fuerzas renovadas y se ha dejado ver, por ejemplo, en Behind the Candelabra de Steven Soderbergh (2013), por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de una serie limitada o película televisiva.

Además, el intérprete también se adentró en el exitoso universo cinematográfico de Marvel encarnando al doctor Hank Pym en las dos películas del diminuto pero poderoso superhéroe Ant-Man que fueron protagonizadas por Paul Rudd: Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018).

El papel que más alegrías le ha dado recientemente a Douglas es el de Sandy Kominsky en la emotiva y aplaudida comedia The Kominsky Method de la plataforma digital Netflix.

Gracias a esta serie, que coprotagoniza con mucho encanto junto a otro ilustre veterano como Alan Arkin, Douglas ganó el pasado enero el Globo de Oro al mejor actor de una comedia televisiva.