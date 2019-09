Un auto sin impurezas

Siendo artefactos inmersos en una atmósfera hostil, los automóviles necesitan dejar cierta parte de sus insumos de entrada fuera de sus sistemas para poder operar. Usualmente, esa parte indeseable son partículas. Y son los filtros los encargados de mantenerlos a raya, en la medida de sus capacidades. Éstas están relacionadas a la vida útil de diseño con la que están construidos pero, como al fallar no hacen ruido ni se calientan, usualmente cuando un filtro sale de especificación no vamos a tener una alarma que llame nuestra atención para reemplazarlos. Sin embargo, si se nos pasa sustituir de forma planeada alguno de los filtros en nuestro vehículo, los resultados serán alarmantes.

Sin duda el más importante de estos componentes está relacionado a su fluido correspondiente: el aceite. Su función es capturar las partículas carbonizadas que se generan en las paredes del cilindro y que son arrastradas al cárter, para evitar que se conviertan en una lija dentro del motor. No hay manera práctica de revisar el status del filtro de lubricante, pues es una pieza cerrada, y se ubica en una área de difícil acceso. Removerlo y seccionarlo con sierra para ver cómo anda sería más bien tarea de investigadores científicos y técnicos, no de un usuario regular. Para tener una idea del estado de este filtro, basta monitorear el estado del aceite de motor. Si no llevamos calendario de mantenimiento, el recurso aplicable usualmente es a simple vista revisar la bayoneta y encontrar que el color del lubricante ya denota necesidad de cambio. En vehículos de uso regular y modelo relativamente reciente lo mejor es planificar el cambio por calendario, asentarlo en agenda o pedir a nuestro mecánico de confianza que nos lo recuerde o, bien, actualizar la computadora de a bordo para que nos brinde aviso. Dejar a la desidia este mantenimiento va a causar el rápido envejecimiento del aceite, y su consecuente pérdida de propiedades.

Otro filtro que puede dar dolores de cabeza es el del combustible. Está diseñado para ser una línea de defensa entre el diminuto calibre de los inyectores y las impurezas del propio combustible o, bien, de desprendimientos del propio vehículo.

Sin embargo, para conocer a detalle el funcionamiento de todas las piezas que entran en la categoría de "filtros" y para saber cuál es la importancia de su mantenimiento, esta semana hemos preparado un gráfico que lo detalla con exactitud.