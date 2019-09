Enrique Guzmán 'pierde' a Frida Sofía y gana un nieto

Enrique Guzmán deja en claro que hay un distanciamiento entre su nieta Frida Sofía y la familia Guzmán Pinal, que por el momento es insalvable. "Frida quiere independizarse de la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre.

En la parte de educación, de respeto y de cariño a sus parientes, esa parte de su vida la dejó en un lado, ella no quiere a su familia. Es muy difícil que yo le diga a mi nieta quiéreme, si ella no quiere hacerlo, y si lo hace así ojalá que triunfe porque si no se va a quedar sola", declaró Enrique Guzmán.

El rocanrolero explicó que sí ha platicado con su nieta, pero si él no está de acuerdo en algunas cosas que le plantea Frida se molesta, por lo cual ha decidido hacerse un lado y que haga las cosas como mejor crea conveniente.

"Ojalá Carmen Salinas la tenga en su cuartito y la entrena para ser famosísima. Así tendrá su cuartito y el amor de familia que yo le he negado".

A pesar de sentirse triste por esta situación, hay otra que le ha dado mucha alegría y lo tiene aún más contento, la llegada de su nieto Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán Pinal, que nació hace casi un mes.

"Es el quinto nieto y el primer hombre, mi apellido Guzmán sobrevive con el nombre de un niño que se llama Apolo, está muy guapo, lo veo todos los días y me encanta", dijo el cantante, asegurando que lo primero que hizo al conocer el pequeño, fue sacarle una fotografía donde se viera que era un varón.

La llegada de Apolo la equiparó con la salida al mercado de su más reciente álbum Se habla español, el cual presentará con un nuevo espectáculo en el escenario del Auditorio Nacional el próximo 10 de octubre.