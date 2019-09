Gilberto Gless prefiere hablar de cosas buenas que pasan en México

Gilberto Gless menciona que la inseguridad es generalizada, pero que está cansado de hablar de las cosas negativas ya que para él este tema está "más que hablado y vivido", además de decir que lo malo ya lo conocemos, por ello considera que debemos contar las cosas buenas ya que son las más valiosas.

"En Chihuahua sí hay inseguridad, pero es padre vivir, hay lugares que visitas y te enamoran, tiene una magia y eso me pasa con la capital aunque sea de Parral, la cercanía con Estados Unidos nos influyó en lo comercial, pero también en palabras, modismos, las cosas malas ya las conocemos, estamos cansados de las cosas malas", comenta.

Gless, antes de imitar a un nuevo personaje, se da a la tarea de conocer a los artistas, pero antes los selecciona porque son del gusto popular y la gente pueda reconocer la voz y la música al momento del show, además de estudiar la voz pues debe musicalizarla y alcanzar los tonos de los músicos que imitará. "Hay que jugar con ella (la voz) para conocer nuestros limitantes, debes tener la capacidad de musicalizar la voz, no solo hablada, sino imitarla cantando también", dice.

Al "imitador de América" le gustó mucho interpretar a Eros Ramazotti, asegura que es una de las voces que logró alcanzar al primer intento no como Pedro Infante que le llevó 10 años, pero lo tuvo que abandonar pues en ocasiones no lo reconocían y no estaba en el gusto del público.

Gless también es compositor y son varios los músicos que han cantado sus canciones por él como es el caso de Pedro Fernández con Me Encanta. Él se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 5 de octubre, y aunque ya ha tenido shows en recintos importantes, siempre tiene nervios a flor de piel pues no sabe de qué humor asistirán las personas, además de que a veces piensa que puede fallar un aparato o él estar ronco.