Demi Moore revela que fue violada

La actriz estadounidense Demi Moore reveló que cuando tenía 15 años fue violada por un hombre con el consentimiento de su madre, quien habría recibido dinero del agresor.

En declaraciones al programa Good Morning America de la cadena ABC News, con motivo del lanzamiento de su libro Inside out, la actriz de 56 años, hizo algunas confesiones sobre su "devastador pasado".

La protagonista de filmes como Ghost, la sombra del amor y Una propuesta indecorosa, dijo que en su adolescencia su madre, quien sufría alcoholismo e intentó suicidarse en varias ocasiones, la llevaba a bares con el fin de llamar la atención de los hombres.

Platicó que en una ocasión, cuando tenía 15 años, al llegar a su casa se encontró con un individuo en el interior del domicilio, quien tenía llaves del departamento donde ellas vivían. Ese hombre la violó y luego le preguntó qué se sentía "ser prostituida" por su madre a cambio de 500 dólares.

Al preguntarle durante la entrevista si creía que su madre la había "vendido" intencionalmente, Moore dijo que no creía que eso fuera así. "No creo que haya sido una transacción sencilla, aunque ella le dio acceso y me puso en peligro", agregó la actriz.

También dio nuevos detalles de su embarazo, a los 42 años, de Ashton Kutcher y compartió una fotografía de su vientre antes de abortar.

También reveló los arduos esfuerzos que hizo para tratar de salvar su relación con Kutcher, quien era 16 años menor que ella.

En sus memorias, Moore cuenta por primera vez que se quedó embarazada al poco tiempo de empezar a salir con el actor.

El bebé que esperaban era una niña y se iba a llamar Chaplin Ray. Sin embargo, la actriz sufrió un aborto cuando llevaba de seis meses de embarazo.

Moore había tenido problemas con el alcohol años atrás y, según explica, había empezado a beber de nuevo, por lo que se culpó de la pérdida.

Tras casarse, volvieron a intentarlo mediante distintos tratamientos de fertilidad pero no lo consiguieron, entre otros motivos por el alcoholismo de la actriz que, además, empezó a abusar de los analgésicos.

En noviembre de 2011, Demi Moore anunció que se separaba de Ashton Kutcher, con quien había estado ocho años entre noviazgo y matrimonio, porque él le había sido infiel.

La noticia de su separación llegó después de que se hicieran públicas unas imágenes del actor en un jacuzzi junto a otras mujeres y una de ellas dijera en varias entrevistas afirmando que había mantenido relaciones con Kutcher.

"Con gran tristeza he decidido terminar mi matrimonio de seis años con Ashton. Como mujer, como madre y como esposa hay ciertos valores y votos que mantengo como sagrados y es con este espíritu que he decidido seguir adelante con mi vida", expresó entonces Moore en un comunicado.

El escándalo de la infidelidad fue un duro golpe para la actriz. En enero de 2012, Moore fue ingresada, presuntamente y según se dijo entonces, por estrés. Sin embargo, ahora se ha sabido que fue a causa de una sobredosis por consumir drogas de diseño en una fiesta en la que también estaba una de sus hijas, Rumer, que entonces tenía 23 años.