No veo ofensivo el 'Ehh...', menciona Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez asegura que él fue el primer portero en recibir el polémico grito desde la tribuna.

La exclamación habría comenzado hace dos décadas, el 1 de mayo de 1999, en tierras tapatías.

"Fue hace muchos años", recuerda el exarquero. "Creo que estaba en América… sí, fue hace muchísimo tiempo. No me acuerdo bien del torneo, pero sí estoy seguro que fue la afición del Atlas, en el estadio Jalisco".

La única ocasión que Sánchez jugó contra los rojinegros, en calidad de visitante con las Águilas, fue ese día… fecha que quedó marcada por la presentación del "Ehhh… puto".

"Se me hizo raro", rememora el tres veces mundialista con la Selección Mexicana. "Me acuerdo que fue en Guadalajara, contra el Atlas, y la afición empezó a corear el adjetivo o palabra altisonante, por así decirlo, en mis despejes. La verdad, me dio risa. En lugar de ofenderme, me motivaba porque era un señal de que mi paso por ese equipo no había sido en vano".

En 1996, Sánchez salió del Atlas y firmó con el América, donde estuvo tres años, antes de firmar con el Guadalajara.

El hoy comentarista afirma que nunca se sintió agredido por los gritos que recibió desde las tribunas, al contrario, siempre lo tomó como un impulso para atajar más balones.

"Yo no lo veo homofóbico, ni ofensivo. Somos mexicanos y entendemos que es una palabra para divertirse", explica.

Sánchez tampoco tuvo conversaciones con otros porteros del futbol mexicano sobre la exclamación, ya que no interfiere con los partidos… hasta ahora.

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) anunció que a partir de hoy, el inicio de la Jornada 11, en los partidos de la Liga MX se informará cómo van a actuar los árbitros para castigar las expresiones racistas y homofóbicas en los estadios. Las medidas entrarán en vigor en la Fecha 15, que incluyen suspender los duelos.

"El aficionado mexicano es muy de modismos y la expresión se quedó por muchos años. Antes, el grito no se decía y el futbol se disfrutaba de la misma manera. [Erradicarlo] es algo más para el exterior porque la Federación está preocupada, al recibir amenaza de veto. Yo le he explicado a la gente de FIFA sobre la diversión o el contexto, pero no lo entienden porque no vienen a presenciarlo; se quedan en su estatuto y reglamento", agrega Sánchez.

"El grito nació por una afición o vagancia. Hasta los niños lo gritan, no digo que eso esté bien o lo justifico, pero siempre lo tomé como diversión. Nunca lo sentí ofensivo".