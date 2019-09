Tom Hanks recibirá premio Cecil B. DeMille en Globos de Oro

El actor estadounidense Tom Hanks recibirá el premio honorífico Cecil B. DeMille durante la ceremonia de la 77 edición de los Globos de Oro, que se llevará a cabo el 5 de enero de 2020 en Los Ángeles, California.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza estos reconocimientos cada año, dio a conocer que se le entregará a Hanks el galardón por su trayectoria en el cine.

"Durante más de tres décadas, Tom Hanks ha cautivado al público con personajes ricos y alegres que llegamos a amar y admirar", destacó en un comunicado el presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, quien resaltó el talento del artista también como guionista, productor y director.

El premio Cecil B. DeMille se ha entregado a estrellas como Meryl Streep, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington o Robin Williams, entre otros.

Ganador de dos premios Oscar al Mejor Actor por sus papeles en Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994), Hanks estrenará en noviembre próximo A beautiful day in the Neighborhood, una película biográfica sobre el presentador de televisión estadunidense Fred Rogers; entre los proyectos que participó Hanks en este año destacan el doblaje para Toy Story 4.

La filmografía del actor incluye cintas como Big (1988), Sleepless in Seattle (1993), Saving private Ryan (1998), Cast away (2000), Captain Phillips (2013) y The Post (2017), entre otros.