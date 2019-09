Reggaetoneros cierran filas contra el Latin Grammy

La comunidad reggaetonera no está de acuerdo con las nominaciones para la entrega número 20 del Latin Grammy. Con el hashtag #sinreggaetonnohaylatingrammy personalidades como Maluma, J Balvin, Karol G y Daddy Yankee se han expresado en redes sociales para cuestionar a la entrega que se realizará el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Uno de los primeros en plasmar su descontento fue el colombiano Maluma. En una historia en Instagram se dijo desilusionado por no tener ninguna nominación. "Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como 'HP', '11 PM', una salsa producida por el más grande Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en '11:11'", escribió.

"Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón. Me da mucha alegría ver tantos parceros (amigos) ahí".

A él se sumó el también colombiano J Balvin —quien únicamente compite en Mejor canción urbana por "Caliente" y "Con altura"— subiendo una imagen en su cuenta de Instagram misma que ha sido replicada por Daddy Yankee. "A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas", escribió el nominado a Mejor fusión/interpretación urbana por "Con calma".

"Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto".

En la categoría más importante, Grabación del año, está la salsa de Marc Anthony por "Parecen viernes", el rock de Andrés Calamaro por "Verdades afiladas" y la bachata de Vicente García por "Ahí ahí", además de la fusión de Rosalía con "Aute Couture", entre otras. Quienes no aparecen son J Balvin, Daddy Yankee y Maluma.

Karol G también cerró filas contra los criterios que se siguieron para dejar fuera al reggaetón y replicó la imagen de fonógrafo tachado con la leyenda: "Sin reggaetón, no hay Latin Grammy".