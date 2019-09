Celia Lora habla de su detención en Playa del Carmen tras fotos

Hace unos días se dio a conocer que Celia Lora fue arrestada en Playa del Carmen por alterar el orden en vía pública, por lo que ahora la modelo ha dado su versión de los hechos, asegurando que tuvo el sentimiento de que iba a ser violada durante su detención.

La hija de Alex Lora reveló para el programa de espectáculos Ventaneando que, mientras ella salía en bikini de un establecimiento e intentaba subirse al auto del amigo que la acompañaba, los policías llegaron, la esposaron y la comenzaron a golpear.

"Íbamos a subir al coche de mi amigo, o sea, que no digan mam... y estupideces por no decir otra cosa", expresa.

Además, Celia relata que los oficiales argumentaban que estaba siendo detenida porque los dueños del lugar la habían reportado por alterar el orden, lo cuál dudó porque esas personas la habían invitado a pasar el rato ahí.

"Era la comandante no sé qué que ahorita no me acuerdo, porque tengo los nombres de todos, y fotos de todos; porque por eso yo creo que vendieron la nota; aparte robaron a mi amigo y a los dos días fueron otros amigos y también los robaron, o sea es mucha necedad de ir a ese lugar", expresó.

Celia Lora aclaró que su intensión era no decir nada para no afectar el destino turístico por culpa de "cuatro idiotas", el rencor y la mala onda.

La modelo describe que al momento de ser arrestada, se lastimó la columna por ser lanzada a una camioneta Pickup, y cuando llegó a los separos le quitaron todas sus pertenecías, mientras seguía cuestionando el motivo de su detención.

"A mi amigo se lo llevaron a otro lado (...) obviamente fue alguien por mi a pagar dinero, que es lo que querían nada más".

La playmate mencionó que quiso dar su versión de los hechos porque se había enterado que hoy (martes) saldría una publicación con fotos de su detención, las cuales asegura fueron vendidas por los propios policías, pues argumenta que no había nadie más en el lugar.

"Ahorita si me enojo porque me enteré que esto va a salir en otro lado, y que sí hay fotos, y que sí las vendieron estos estúpidos, porque por supuesto que fueron los policías (...) no había nadie más, ese día nada más eramos dos mesas, mi amigo y yo, y otros".

Sin embargo, la versión de la revista TVNotas contada por una supuesta amiga de Celia, argumenta que el auto lo habían rentado para regresar al hotel, pero estaban alcoholizados, y no distinguían cuál era, así que intentaron abrir tres carros diferentes, por lo que los dueños llamaron a la policía, quienes a su llegada habían recibido insultos por parte de la hija del vocalista del TRI, razón por la que también fue llevada a los separos.