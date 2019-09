¿Cómo sacarle mejor provecho a Gmail?

Organizar tu bandeja de entrada puede tomarte mucho tiempo, sobre todo si principalmente recibes correos diarios de la oficina.

Google Make it work: The future of collaboration and productivity ha llevado a cabo una investigación donde determinó que una gran cantidad de correos electrónicos impide que realicen otras tareas en su horario de oficina.

Debido a ello, Google ha trabajado en funciones para aligerar el peso provocado por los emails. Aquí te presentamos diez formas de sacarle provecho a dichas funciones:

1.-Posponer correos o herramienta Szoone: Esta función permite reagendar tus correos electrónicos para que aparezcan en una fecha específica, sin dejar ninguno rezagado en tu bandeja. En la versión de escritorio esta función se encuentra en el ícono del reloj.

2.-Búsqueda filtrada: Esto te va a facilitar encontrar emails específicos sin perder tiempo. Puedes ubicarlos por destinatario, palabras clave o peso.

3.-Organización configurada: Dicha función te da la facilidad de filtrar la organización de tus documentos de forma que puedas llevar un orden diseñado especialmente para tu comodidad y que facilite el uso de esta herramienta.

4.-Abandona las suscripciones no deseadas: Muchos mails que llegan a tu bandeja vienen de suscripciones de páginas de internet con las que no interactúas actualmente, por lo que Google ha diseñado la herramienta Assistive Unsubscribe que aprende de los hábitos del propietario de la cuenta para sugerirle lo que debería eliminar con base en su actividad.

5.-Gmail predice qué escribirás:Smart Compose y Smart Reply son dos funciones agregadas recientemente que permiten terminar las oraciones por una sugerencia de Google.

6.-Utiliza todas las herramientas de Gmail: Esto evitará tener que estar cambiando de aplicación constantemente, ya que ofrece diversas funciones como su calendario y Tasks.

7.-Más segundos para eliminar correos enviados: Para hacerlo solía limitarse a cinco segundos después de que el correo había sido enviado, pero esto se ha ampliado a 10 segundos después del envío, o bien, puedes configurarlo para darte de 20 a 30 segundos.

8.-Modo confidencial: Al activar esta función que se encuentra en el ícono cuya figura es un candado y un reloj, tiene la facilidad de selección la fecha de expiración de un mal o fecha de reenvío.

9.-Función Offline: Gmail ahora posee una función donde automáticamente posiciona los correos electrónicos de forma que ninguno quede traspapelado, incluso después de varios días de no entrar a tu bandeja.

10.-Recordatorios automáticos: Ahora tiene la función de posicionar automáticamente en la parte superior los correos que no han tenido seguimiento en un tiempo para que no queden traspapelados.