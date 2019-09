Encuentran a pareja muerta en ejido de Madero

Presuntamente un hombre ultimó a su pareja sentimental y luego se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron en el ejido San José de la Niña del municipio de Francisco I. Madero y según las primeras investigaciones el hombre asfixió a la mujer y luego se ahorcó.

Fue alrededor de las 12 del día de este martes que se activó el llamado código rojo, en donde se indicaba que en el lugar ya mencionado, estaban dos personas al parecer sin vida.

Las autoridades confirmaron que el hijo quien se identificó como José "N", fue quien encontró a la mujer inconsciente, en la cama, con una almohada en la cara y que la llamó, pero no respondió, cuando se acercó se percató que ya no respiraba, también encontró el cuerpo de su padre en otra vivienda, colgado, también al parecer sin signos vitales.

Los occisos fueron identificados como María "N", de 44 años de edad y José "N" de 48 años.

Según indicaron los hijos, la pareja estaba separada desde el mes de febrero, ya que su padre golpeaba a su madre y al medio día acudió a la vivienda donde estaba la señora, la llamó y no le respondió, por lo que se le hizo raro que todavía no se levantara y cuando ingresó al domicilio la encontró inconsciente, por lo que la movió y al no obtener respuesta y percatarse que ya no respiraba, corrió al domicilio donde estaba su padre y también lo encontró sin vida.

De inmediato avisó lo sucedido al Servicios de Emergencias y los primeros respondientes fueron los elementos de Seguridad Pública y Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento y más tarde arribaron agentes de la Policía del Estado, así como de la Fiscalía para tomar conocimiento.