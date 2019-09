Muere J. Michael Mendel, productor de Los Simpson y Rick and Morty

Fue el portavoz del canal de televisión Adult Swim quien confirmó la muerte de Mendel.

"Todos nosotros en Adult Swim estamos devastados por la inesperada muerte de Mike Mendel. Mike era el corazón de la familia de la producción de Rick y Morty, su fantástico talento y su ingenio se echarán mucho de menos. Mike fue un productor ganador del Emmy respetado universalmente con alrededor de 25 años en la industria, quien guió y apoyo a una generación de artistas, guionistas y creadores y su ausencia se sentirá en toda la comunidad. Nuestra más profundas condolencias a su familia, sus amigos y sus compañeros en este duro momento”.

Por su parte, el co-creador de Rick and Morty, Justin Roiland, mostró su respeto hacía el productor fallecido a través de un mensaje en sus redes sociales.

"No sé lo que haré sin ti a mi lado Mike. Estoy destruido".

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.