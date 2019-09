'Pobreza detona consumo de drogas'

La pobreza representa un factor de riesgo en el tema de las adicciones, lo cual es una problemática que impacta en perjuicio de la sociedad en su conjunto y que las autoridades deben resolver.

A decir de la directora del Instituto de Salud Mental del Estado, Soledad Ruiz Canaán, no solamente se deben enfocar esfuerzos en resolver las problemáticas de salud entre la población, sino también aspectos como la pobreza, ya que las personas requieren condiciones mínimas para que puedan tener una vida saludable.

"Si en un lugar no hay agua potable, no hay luz, drenaje, áreas deportivas, no hay empleo, lógicamente hay una frustración y una serie de necesidades que repercuten en las emociones y en la conducta del ser humano", informó la especialista en psiquiatría.

De ahí que se prevé que en el 2020 en los países en desarrollo la depresión sea la primera causa de muerte.

Asimismo, expuso que para resolver el tema de las adicciones, se presentó un proyecto para la implementación de 30 equipos de salud mental comunitarios como prueba piloto: 20 en Durango y 10 en La Laguna.

Cada equipo tiene un costo aproximado de un millón 200 mil pesos, por lo que se requieren más de 36 millones de pesos para implementarlo, bajo la premisa de que "invertir un dólar en salud mental es ganar cuatro dólares", refirió.

Con esto, finalmente se podrá integrar la atención en materia de adicciones al instituto de salud mental y se busca también coordinar acciones para evitar esfuerzos aislados.

Para el diputado local José Antonio Ochoa, la falta de empleo impacta también en el tema de las adicciones, sobre todo en polígonos que han sido catalogados como foco rojo, como los fraccionamientos Villas del Guadiana, de Durango.

"El tema de la falta de empleo es una realidad, es una constante. Muchas veces dicen que el ocio es la madre de todos los vicios y desgraciadamente en Durango todavía estamos luchando por solucionar un problema que es histórico, que no es de ahorita, es de siempre", indicó.

Dijo que "la iniciativa privada es prácticamente inexistente", por lo que hizo un llamado a que los empresarios se arriesguen más a proyectos de inversión que generen empleos de calidad, además de la sociedad en general que también debe participar.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), reconocidos por las autoridades locales, al inicio de esta administración había cerca de 50 mil personas en pobreza extrema, mientras que para 2018 se logró mejorar las condiciones de vida del 18.5 por ciento de esta población, lo que significa que nueve mil 153 duranguenses salieron de esta condición de vulnerabilidad.

En tal sentido, están establecidos los siete indicadores de pobreza multidimensional para el estado, mismos que comprenden lo referente a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación e ingreso.

Se considera que una persona está en condición de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Cuando presenta tres o más carencias sociales y su ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria, se considera que está en pobreza extrema.