SE ENVUELVEN en la polémica

En fechas recientes, los escándalos entre famosos han acaparado titulares en los medios y múltiples menciones en redes sociales.

A la gente le gusta enterarse de la vida privada de las celebridades, algo que no es del agrado de muchos de ellos, sin embargo, los vuelve a poner en el foco. La polémica más fuerte ha sido la que ocasionó Yolanda Andrade al decir que se había casado con Verónica Castro.

La mañana del pasado martes 5 de septiembre, Yolanda reveló haberse casado en Ámsterdam con "una mujer maravillosa, muy famosa, y muy querida".

Fue durante una entrevista con Javier Poza donde la conductora habló sobre su boda, asegurando que no se trataba de una de sus bromas, pues para ella casarse es "un acto de amor".

"No hay nada legal, fue simbólico. Fue en Ámsterdam, un momento divino", dijo Andrade evadiendo los cuestionamientos del periodista si su matrimonio había sido con Verónica Castro.

Poza la cuestionó en repetidas ocasiones si era Castro la persona con la que tuvo una relación tras haberse filtrado unas supuestas fotografías de las dos.

Ante la insistencia de Javier Poza, Yolanda Andrade remató el tema diciendo que había sido madrastra de dos, haciendo un gesto clásico de Manuel "Loco" Valdés, padre de Christian Castro.

"Me gustaría que Verónica estuviera en la línea (...) para que en el nombre de nuestra amistad me desmienta", mencionó lo que generó el enojo de Verónica, quien dio entrevistas a algunos medios para decir que ella nunca fue pareja de Andrade. Tanto ha sido el coraje de Castro que a través de sus redes sociales informó que se retiraría de la farándula. La actriz compartió un texto que decía "adiós a lo que tanto amó", una carrera de 53 años a la que asegura haber entregado su vida.

El anuncio lo acompañó de un video en donde su hijo, Cristian Castro, interpreta el tema Alguna Vez, con el que dice sentirse identificada.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño", expresó.

La actriz Silvia Navarro provocó revuelo en Instagram tras compartir un par de fotos en donde aparece abrazada de una mujer que se hace llamar Kar Fenton. "Ella es @Karbailando y nos amamos", se puede leer en la descripción de la imagen.

Algunos de sus seguidores comentan que se trataba de una aclaración acerca de las preferencias sexuales de la actriz, pues anteriormente se le había relacionado sentimentalmente con la actriz Adriana Louvier cuando compartieron créditos en la telenovela Caer en tentación.

Ante el alboroto, Silvia aclaró en la misma red social que tan sólo son amigas. "Ahhh jijo, el revuelo que se armó... ahí les va: Es mi amiga, no mi novia... pero la amo (@karbailando una disculpa por el escándalo) ¡¡¡ Y A AMAR [email protected], QUE A ESO VINIMOS !!!".

Bárbara de Regil es otra famosa que recién dio de qué hablar. Ella suele compartir en su cuenta de Instagram imágenes de su escultural cuerpo y también mensajes y recomendaciones para llevar una vida sana; sin embargo, uno de esas publicaciones fue tendencia al externar cómo es que el alcohol y ciertas comidas afectan la piel.

En una historia de Instagram que se difundió a través de Twitter la protagonista de la serie Rosario Tijeras charla sobre una persona advirtiendo que se está destruyendo al irse de borracha, tomarse 25 vodkas y al día siguiente "tragar" tacos fritos. "Reconocer tus errores y prometerte a ti que vas a intentar no volverlo a hacer. Tienes que comer sano, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidarte, tienes que ponerte bloqueador, tienes que tomar vitaminas.

Todo eso es amor propio, es amarte a ti. Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estás destruyendo amiga", aseguró la actriz en la historia que se dividió en múltiples partes.

Ante las imparables críticas y burlas por su frase en las redes sociales, la protagonista de Loca por el trabajo reiteró en otra historia de Instagram, que su intención no es prohibir que sus seguidores consuman alcohol y tacos, sino que se sepan medir cuando lo hacen, ya que todo tiene su medida.

De nueva cuenta la polémica rodeó a Celia Lora.

Esta voz la hija de Alex y Chela Lora, acaparó reflectores porque fue detenida el pasado fin de semana en Playa del Carmen por alterar el orden en la vía pública.

De acuerdo con lo divulgado por La Neta Noticias, autoridades detuvieron a Celia cuando se encontraba alterando el orden público en Playa del Carmen, sin embargo, no se especificó en qué lugar y qué era lo que estaba haciendo Celia. Fueron elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública quienes realizaron el arresto de la modelo, quien habría estado ebria, así lo confirmó el encargado del despacho, Jorge Robles.

Sin embargo, tras pagar la fianza y ser liberada, Lora acusó a la policía de robarle joyas que portaba al momento de su detención.

Pero Celia no se quedó callada y ayer en Ventaneando la hija de Alex Lora aseguró que las cosas no sucedieron así y, que ella nunca alteró el orden, aseguró que ellos policías la agredieron y tomaron fotos del altercado para venderlas.

La modelo aseguró en el programa que no interpondrá una denuncia.

4

MILLONES

de seguidores tiene Bárbara de Regil en su Instragram.