Desconocen finanzas de anterior comité en sección 188 del SNTSS

Sin conocer el estado financiero que guarda la Sección 188 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, terminó el proceso de entrega-recepción entre la mesa directiva saliente, que encabezó Fernando del Rivero y la entrante que tiene a Rafaela Zapata a la cabeza.

Una camioneta y algunas computadoras en mal estado, figuran entre el equipo y mobiliario que recibieron. Sin embargo, debido a que Del Rivero fue el primer secretario de la joven sección, no contaban con un inventario.

"En realidad no sabíamos ni qué había porque como somos un comité nuevo, no sabíamos qué era lo que había y pues realmente yo lo que le dije al doctor es: usted me va a entregar y lo que me entregue es lo que va estar en el informe", dijo la secretaria general.

Comentó que para esta administración es importante dejar este antecedente para que la base tenga la certeza del patrimonio que tiene la sección y se rindan cuentas en cada una de las administraciones.

Sobre el estado que guardan las finanzas, dijo que no le entregaron nada.

"Esto se hace directamente en el nacional, pero en mi acta de entrega le pedí al doctor que con su letra le pusiera 'no entregué el estado financiero'".

Rafaela Zapata dijo que lo recibido por la nueva mesa directiva es "elemental".

Añadió que toda la documentación será enviada a la sede nacional del Sindicato que se encuentra en la Ciudad de México, por lo que si hay alguna irregularidad será quien deberá proceder.

La nueva mesa directiva anunció además que cambiará de sede.

Actualmente se ubican en la colonias Las Rosas, sin embargo, ya están en búsqueda de nuevas instalaciones que estén más céntricas.

La elección para la renovación del comité sindical fue desarrollada el pasado cuatro de septiembre.

Fernando del Rivero fue el primer secretario general de la sección 188 y volvió a contender por un segundo periodo, sin embargo, en esta ocasión la victoria la obtuvo Rafaela Zapata.