No me imaginaba ser titular: Adrián Lozano

Con menos de 600 minutos en el máximo circuito de la Liga MX, Adrián Lozano vive un Apertura 2019 de ensueño con Santos Laguna. Es su torneo de debut, lleva dos goles y ha contribuido, para que los Guerreros marchen como líderes absolutos de la campaña.

"La verdad no me lo imaginaba" confesó el juvenil de 20 años de edad de los albiverdes "estoy muy contento y feliz, después de cada partido estoy pensando en el siguiente, entre semana hay más futbol y busco ser titular".

Así de emocionado se mostró ayer el canterano albiverde, en su encuentro con los diferentes medios de comunicación, durante su comparecencia en la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas Talamantes del TSM.

Sobre la aventura que vive hasta el momento indicó con una sonrisa de oreja a oreja: "Muy padre, no lo esperaba, yo me metía a la cabeza la regla de los menores, pensaba eso, pero me dijeron, que me ganara un puesto por lo que juego y hago, no por la regla".

Y es que por sus habilidades, así como por su edad, tenía muchas posibilidades de debutar con los verdiblancos, pero nunca se imaginó que de titular desde la fecha inaugural, donde mantiene el puesto, por delante del chileno Diego Valdés.

"El torneo pasado no estuve al estar concentrado con la Selección Sub-20 para el Mundial de Polonia", recordando que no le tocó conocer a Guillermo Almada, sino hasta la pretemporada en el verano, le llenó el ojo al estratega uruguayo y el resto, los aficionados santista ya lo conocen.

Expresó la clave que lo tienen arrancando los partidos "la intensidad en los entrenamientos y partidos" así como "la forma de juego del equipo me ayuda a acoplarme muy bien, acá es todo parejo, todos corremos iguales, todos defendemos, hace que me complemente muy bien con el equipo".

Pero también dejó en claro, que no se dará por vencido, ya que en el presente torneo quiere seguir jugando, ganarse un puesto, por lo que el segundo gol en el máximo circuito anotado el pasado sábado, le viene muy bien en todos los aspectos.

"Estoy contento con la confianza del Profe" y de lo que le ha dicho el propio Almada expresó "Que siga jugando como hasta la fecha, que es lo que me ha llevado hasta acá y que no afloje".

Adrián indicó que en la cancha, Julio Furch y Brian Lozano, son con los compañeros que más se ha apoyado, al ser los que tiene más cerca, pero en general, dijo que todo el equipo, siempre han estado cerca, tanto en lo bueno y lo malo, tratando de ayudarlo.

Y de los consejos que recibe de los albiverdes señaló: "Que en algunos momentos del partido, tenga un poco más de tranquilidad, que no me ganen las ansias, que sepa decidir mejor y me atreva a hacer las cosas".

Pese a la diferencia de 18 puntos que existen entre Santos Laguna y los Tiburones Rojos del Veracruz, los albiverdes no se sienten favoritos cuando se enfrenten el próximo miércoles en el Corona.

Por otro lado, fue claro al señalar que sin importar la situación complicada que atraviesan los jarochos, saldrán a proponer el partido, tal como lo hacen en calidad de visitante.

Al ser cuestionado sin son favoritos, el seleccionado preolímpico mexicano dejó en claro: "No, aquí ninguno es favorito" pero indicó, que tienen altas probabilidades debido a lo realizado recientemente en la cancha "sí podemos tener muchas posibilidades por lo que venimos haciendo de ganar, pero no nos consideramos favoritos".

Agregó que el conjunto escualo, será muy complicado ya que querrán ganar, porqué buscan salir adelante, pero los verdiblancos en contraparte, harán valer su localía por lo que intentarán quedarse con los tres puntos en disputa, tras el amargo empate en el último partido en casa ante los Tuzos del Pachuca.

Del partido adelantó: "Va depender de lo que hagamos, lo que vamos a proponer, ya quedó un poco clara la idea de lo que buscamos, siempre de local como de visita, ir por el partido, vamos a trabajarlo, marcando un gol, se abren muchos espacios".

Diego Montaño será el silbante principal del duelo entre Santos Laguna y Veracruz del próximo miércoles, de acuerdo a lo informado por la Comisión de Árbitros de la Liga MX.

Para el duelo que comenzará en punto de las 19:00 horas en el Estadio Corona, los asistentes serán Enrique Isaac Bustos Díaz y Miguel Ángel Chua Ortiz. Como cuarto árbitro fungirá Édgar Ulises Rangel Araujo.

Por lo que respecta a la indumentaria que utilizarán los equipos, ambos vestirán sus tradicionales. Santos Laguna utilizará la playera albiverde, con short y medias en verde, mientras que los jarochos, playera roja, con short y medias en azul marino.