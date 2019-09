Aaron Carter dice que fue violado

Quienes no dejan de estar en el ojo del huracán son los integrantes de la familia Carter, pues tras darse a conocer que pusieron una orden de restricción a uno de ellos, otro de los hermanos volvió a lanzar polémicas declaraciones.

La estrella de Backstreet Boys, Nick Carter, está nuevamente en el foco por unas polémicas declaraciones de su hermano menor Aaron, quien tuvo un popular pasado en el mundo del espectáculo.

El actor y bailarín de 31 años, escribió en su cuenta de Twitter que fue víctima de violación por parte de su fallecida hermana Leslie cuando tenía entre 10 y 13 años. Además, denunció que fue abusado por dos bailarinas y por su hermano Nick.

"Mi hermana me violó (…) cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida", contó.

Sus declaraciones vienen a días de haber comunicado a sus fans que fue diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

Aaron añadió que su hermana Leslie se trataba con litio por la bipolaridad que sufría, y cuando dejó de medicarse "hizo cosas que nunca quiso hacer".

En 2012 murió a raíz de sus adicciones.

Nick Carter, quien mantenía una tensa relación con su hermana, siempre se ha culpado por su muerte.

"Hay una parte de mí que se echó la culpa", comentó en el talk showDr. Phil.

Por su parte, Aaron Carter confesó en su polémico twee que continúa recibiendo ayuda. "He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia.

He pasado por muchos tratamientos diferentes. Finalmente he encontrado el adecuado.

He tenido altibajos. Sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada".

Días antes el cantante de los Backstreet Boys Nick Carter, presentó una orden de alejamiento en contra de su hermano por "amenazas a su esposa" Lauren Kitt, quien está embarazada.

A través de un comunicado, indicó que esta es una "medida de protección para nosotros y nuestra familia", y que espera que Aaron "reciba el tratamiento adecuado antes de que se haga daño a sí mismo o cualquier otra persona".