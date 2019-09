Sin recursos el Comité Olímpico Mexicano

El Comité Olímpico Mexicano (COM) aún no recibe los recursos económicos que les fueron prometidos para mantener su operación, aseguró Israel Benítez, director de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"No, aún no reciben esos recursos", mencionó el directivo en conferencia de prensa. "Aún no tenemos fecha para que los reciban, pero los atletas no se han quedado sin entrenar, ni sin instalaciones para que puedan hacerlo".

Benítez dio esas declaraciones durante la presentación del Tour Mundial de Voleibol de Playa, que se realizará del 13 al 17 de noviembre próximo en Chetumal, Quintana Roo, donde participarán la pareja mexicana integrada por Lombardo Ontiveros y Juan Virgen.

"No tenemos una fecha exacta en la que el COM pueda recibir estos recursos, pero confiamos en que la reciban en la mayor prontitud posible", añadió Benítez.

Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, había reiterado en varias ocasiones que sí el organismo que preside no recibía recursos corría el riesgo de cerrar, lo que significaría un serio riesgo al menos para la organización de la delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.