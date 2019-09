Modo incógnito de Google Maps estará disponible muy pronto

Pesé a que esta opción está disponible para versión de escritorio desde hace algún tiempo, fue en días recientes que se comenzaron a hacer pruebas con aparatos móviles.

Dicha actualización permitirá al usuario permanecer de manera anónima, lo que quiere decir que los datos de búsqueda y ubicación no quedaran guardados y Google no podrá acceder a ellos.

Para activar o desactivar esta opción bastará con tocar la foto de perfil del usuario en la aplicación.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn