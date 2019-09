Estas son las series que llegan con nuevo contenido para la TV

La televisión no para en cuanto a contenidos y esta semana arranca con nuevas propuestas, finales de temporada y hasta adaptaciones de libros tanto en TV abierta como en plataformas.

Prepara las palomitas, los pañuelos para secar tus lágrimas y la mejor compañía porque estas son las recomendaciones de la semana:

Lunes 23

Tributo a V. C. Andrews

El canal Lifetime Movies presenta un ciclo dedicado a la escritora estadounidense. Se trata de cinco títulos como Corazones caídos en la que participa la estrella de Salvados por la campana, Jason Priestley. La cita es del 23 al 27 de septiembre a las 22:00 horas.

Final Elementary

Las aventuras de "Sherlock Holmes" y "Joan Watson" llegan a su fin. El último episodio de la serie se transmite hoy a las 11 horas por Universal TV.

Martes 24

Cuarta temporada This is us

Una historia con la que todos han llorado es la protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore. This is us nos lleva a conocer a una familia en el presente, pasado y futuro a través de sus problemas, pero también sus momentos más felices.

Los nuevos capítulos de la cuarta temporada llegan a FOX Premium para hacernos llorar este martes 24 de septiembre a las 20:00 horas.

Bronco la serie

La nostalgia llega a TNT con la nueva producción que retrata la historia del grupo mexicano liderado por Guadalupe Esparza. La bioserie arranca a las 22:30 horas.

Jueves 26

Para maratonear

La quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine llega a la plataforma Netflix. La comedia televisiva sigue a los detectives de la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York.

Sábado 28

Killing Eve

La ganadora del Emmy por Mejor actriz, Killing Eve, regresa a la pantalla esta vez con su segunda temporada. Este sábado a las 21:00 horas se estrena por Paramount Channel la historia protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer, la primera en el papel de la agente del servicio secreto británico Eve, y la segunda como la asesina psicópata Villanelle.