Michael Bublé anuncia dos fechas más de su gira en México

El cantautor canadiense Michael Bublé abrió dos fechas más de su gira An evening with Michael Bublé, una en la Ciudad de México y otra en Monterrey, Nuevo León, los días 24 y 27 de abril de 2020.

A cinco años de su última presentación en la capital del país, Bublé anunció en su página oficial, que regresará a México para ofrecer un concierto el 23 de abril del próximo año en la Arena Ciudad de México, así como las nuevas presentaciones.

El también actor debutó en la industria musical con su álbum Michael Bublé (2003), al que le siguieron It's time (2005), Call me irresponsible (2007), Crazy love (2009), Christmas (2011), To be loved (2013), Nobody but me (2016) y Love (2018).

En octubre del año pasado, el artista anunció su retiro de los escenarios tras la enfermedad de su hijo Noah, a quien los médicos lo diagnosticaron con cáncer de hígado en 2016.

De acuerdo con una entrevista para el medio británico Daily Mail's Weekend, el intérprete de Haven't met you yet explicó que la decisión la tomó debido al desgaste emocional que significó para él y su familia la enfermedad de su pequeño, al que ahora lo reportan sano. Bublé se despidió en ese entonces de los escenarios con el lanzamiento de su placa musical Love.

Aprovechando el tiempo con su familia, a principios de julio de este 2019 el artista disfrutó en compañía de su esposa, la actriz Luisana Lopilato, y sus tres hijos, Noah (cinco años), Elías (tres) y Vida (11 meses) de unas vacaciones por Italia.

El pasado 9 de julio Bublé retomó su gira en Estados Unidos y tiene previstos 37 conciertos en lo que resta del año en países como Croacia, República Checa, Polonia, Austria, Italia, Suiza, España, Portugal, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, entre otros.