Emily Ratajkowski impacta en sensual lencería

Emily Ratajkowski incendió Instagram al compartir una fotografía donde luce un conjunto de lencería negra que deja ver su esbelta figura.

La modelo deleitó a sus fieles seguidores al subir una imagen donde muestra sus curvas en un diseño que forma parte de su colección de ropa íntima para mujeres Inamorata.

En unos cuantos minutos, el post alcanzó más de 165 mil likes y cientos de comentarios de hombres y mujeres donde halagan la belleza de la actriz de We Are Your Friends.

Cabe señalar que, Ratajkowski modela su propia línea de lencería y su colección de trajes de baños, con los que constantemente sorprende posando en sus redes sociales.