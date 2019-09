Los memes y mejores momentos de los Emmys

Las redes sociales se inundaron de imágenes de dicho evento, pues hubo quien no se perdió de ningún detalle de lo que sucedía en la alfombra roja y escenario, por lo que no dudaron en compartir los momentos más memorables, al igual que los memes más destacados en torno a la ceremonia.

Uno de instantes más emotivos comenzó cuando los protagonistas de la exitosa serie Game of Thrones arribaron a la alfombra roja, lo que generó que internautas enloquecieran al volver a ver a todo el elenco reunido.

La premiación rindió un homenaje a la popular serie que este año concluyó y presentó su última temporada.

Otro de los momentos que no pasó desapercibido por los fans de la serie, fue el reencuentro de Sophie Turner y Kit Harrington, pero algunos aseguran que el momento más emotivo de la noche se lo llevaron “Jon Snow” y “Sansa Stark”, quienes se dieron un fuerte abrazo.

Por lo que las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar.

"Emoción pura. Ya estoy feliz solo con este abrazo"

"#Emmys el abrazo de Sophie y Kit es lo mejor de la vida. Estoy llorando

"Lo mejor hasta el momento en los #Emmys. ¡Conmovedor!, idéntico al abrazo que se dieron en la serie #GameOfThrones #jonsnow y #sansastark ".

Aquí te dejamos con algunos de los mejores momentos y memes de los Emmys 2019.

We get it, @SarahKSilverman–– awards season is exhausting! pic.twitter.com/7QvV4uFRru