1956: Inicia la vida de Juan Villoro, notable escritor y periodista mexicano

Juan Villoro nació en la capital mexicana, un día como hoy pero de 1956. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa).

De acuerdo con una biografía publicada por el sitio especializado escritores.org, su afición al rock lo llevó a conducir el programa de Radio Educación, El lado oscuro de la luna, de 1977 a 1981.

Después fue agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental, dentro de la entonces República Democrática Alemana, entre 1981 y 1984.

Ha ejercido como director del suplemento La Jornada Semanal de 1995 a 1998; además de impartir talleres de creación y cursos en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como redactor ha colaborado en las revistas, diarios y suplementos.

De 1976 a 1977 fue becario del INBA en el área de narrativa y del Sistema Nacional de Creadores Artísticos de 1994 a 1996.

Villoro ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en Yale y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

También ha traducido, entre otras obras, Memorias de un antisemita, de Gregor von Rezzori, y Un árbol de noche, de Truman Capote, publicadas en Anagrama, y Aforismos, de Georg Christoph Lichtenberg.

Entre los premios a los que se ha hecho merecedor destacan el “Cuauhtémoc” de traducción, 1988; “Xavier Villaurrutia” 1999; Mazatlán 2001, International Board on Books for the Young, y el Premio Herralde, 2004.

Una enciclopedia electrónica colaborativa agrega que en el 2006 le fue concedido el Premio Internacional de Periodismo “Vázquez Montalbán”, por Dios es redondo; en 2008 el “Antonin Artaud” en México, por Los culpables; en 2009, el Ciudat de Barcelona, categoría Prensa, por el artículo Descubiertas 3,000 fotos de Capa de la guerra civil, publicado el 27 de enero de 2008 en El Periódico de Catalunya.

En 2010 ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, categoría Galardón Iberoamericano, por La alfombra roja, el imperio del narcotráfico, texto publicado en El Cuaderno del Domingo de El Periódico de Catalunya el 1 de febrero de 2009, y en 2012 el Premio Iberoamericano de Letras “José Donoso”.

“Llevo muchos años escribiendo pero quizá lo mejor que me ha pasado es que la curiosidad ha crecido con los años, y para eso me ha ayudado mucho el periodismo. Para mí, la muerte es la pérdida de la curiosidad”, afirmó Villoro, cuando una agencia de noticias le inquirió sobre si había alcanzado la plenitud de su escritura.

Recientemente, presentó su nuevo libro El vértigo horizontal, el cual menciona que es un retrato poliédrico de casi 50 años con el que ha querido atrapar con palabras a la Ciudad de México.