CoDi, punto crítico en ciberseguridad

La llegada a partir del 30 de septiembre de la plataforma Cobro Digital (CoDi) del Banco de México (Banxico) abre una ventana de vulnerabilidad que implica un mayor reto de ciberseguridad para los bancos.

“Definitivamente la abre (...) se están preparando para protegerse y no ser vulnerados”, dijo el director general de Fortinet en México, Eduardo Zamora.

En entrevista, el directivo comentó que los bancos necesitarán aplicar las más recientes tecnologías de protección y dejar de ver a la ciberseguridad como un gasto.

“Es un punto crítico en que los bancos tienen que protegerse mucho más con tecnologías evolutivas. El tema es que los bancos tengan la consciencia y la disposición a proteger todo su entorno y no a decir ‘es un gasto y no una inversión que me va a permitir sacar mis nuevos servicios, atender mejor al cliente’. Por eso la ciberseguridad es un habilitador de negocio”, explicó.