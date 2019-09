Condecoran a Miguel Bosé con medalla

Miguel Bosé, el artista español de mayor repercusión a nivel mundial, fue condecorado con la Peace Summit Medal For Social Impact (Medalla de la Cumbre por la Paz y e Impacto Social), por su gran aporte humanitario, su constante trabajo como defensor de la naturaleza, los océanos, la preservación de la raza indígena y la incansable lucha por encontrar la vacuna del SIDA, entre otras causas, durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que se realizó en Mérida, Yucatán, entre el 19 y 22 de septiembre.

De acuerdo a Ekaterina Zagladina, presidenta del Secretariado de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, "la Peace Summit Medal For Social Impactrepresenta uno de los más grandes honores y reconoce a nivel global, el trabajo de activistas a favor de un mundo más justo y pacífico.

"La decisión de otorgar este premio a Miguel Bosé fue apoyada de manera unánime por el Comité Organizador del Programa, el gabinete del gobernador de Yucatán y los ganadores de Premios Nobel asistentes al evento".

La entrega tuvo lugar durante la ceremonia de clausura del evento, realizado en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, Yucatán.

Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz 2016, dio un emotivo discurso antes de entregar la medalla al artista: "Miguel Bosé es un gran cantante español, un gran ser humano.

"Miguel ha sido un apasionado de la conservación de los océanos y ha usado su estatus de celebridad para apoyar esta importantísima causa.

"Ha tenido muchos honores, como el Latin Recording Academy 2013, Personaje del Año, y presidente honorario de la Fundación Patrimonio Indígena MX, que promueve y apoya a las comunidades indígenas".

Santos comentó que Miguel Bosé actualmente está trabajando en su carrera musical y en muchas causas filantrópicas,.

"Tengo una razón personal para estar especialmente honrado y complacido de presentarlo. He tenido una larga amistad con él, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero Miguel tiene una gran virtud: es colombiano. Se le dio la ciudadanía colombiana unos meses antes de que yo asumiera la Presidencia de la República, y en ese evento donde se le dio la ciudadanía, tuvo el coraje de decirle a mi antecesor, que si él no quería hablar con las FARC, Miguel, a nombre de la ciudadanía, sí lo haría.

"Yo seguí su consejo unos meses después, comenzamos a hablar con las FARC y obtuvimos la paz", externó.

Después de estas palabras, Miguel Bosé subió al estrado para recibir el reconocimiento: "Gracias a Juan Manuel Santos, quien es familia. Gracias por este reconocimiento que va a viajar directamente a Ginebra, a la sede de mi fundación que se llama Paz sin Fronteras, esa fundación la creamos hace muchos años Juanes y yo, con el propósito único de alzar la voz, para que la paz, esa palabra tan pequeña y tan poderosa, tan odiada y tan amada al mismo tiempo, tuviese el espacio que merece. Y es una labor de todos los días, mi equipo y yo trabajamos todos los días por la PAZ, muchas horas dedicadas a ella.

"Cuando se creó la fundación nos dimos cuenta que unos de los pilares de las Naciones Unidas, que son la paz y seguridad, no gozaban del estatus de derecho humano universal. Y levantamos, junto con organizaciones y fundaciones, una batalla muy ardua. El resultado llegó el 16 de junio de 2016: la paz alcanzó el estatus de Derecho Universal, gracias a Paz sin Fronteras. La paz es algo de gigantes para trabajar todos los días, no es un ratito solamente, y es un deber, un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Este 2019, que se cumplen 100 años del multilateralismo, creo que muchas cosas van a pasar. A lo mejor soy presuntuoso, pero me atrevo a decir que algo muy grande está por llegar y cambiar muchas cosas. ¡Gracias!".