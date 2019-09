Revisan terrenos cedidos en comodato

Inició ya el proceso de revisión de terrenos municipales que han sido cedidos en comodato en Torreón, esto según indicó Javier Gómez Ledesma, regidor y titular de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra del municipio.

El edil señaló que desde el mes pasado se analizó la situación de la reserva territorial de Torreón durante la comisión que preside, ahí encontraron que la mayor parte se encontraba ya cedida a diversas organizaciones e instituciones, lo que puso en alerta a los regidores para que se ordenara la revisión correspondiente de los que ya estaban bajo la figura del comodato.

"Nos preocupó mucho ese tema porque literalmente nos quedamos con una cantidad mínima de reserva territorial, la Guardia Nacional hace unas semanas nos pidió terrenos y nos dimos cuenta de que nos quedaba poco espacio, que la mayoría de los terrenos estaban ya en manos de alguien... en ese sentido realizamos una orden de inspección oficial de cada comodato, ver si están haciendo un buen o mal uso de los mismos".

Gómez Ledesma dijo que, al menos en una revisión preliminar de parte de los propios ediles de la comisión, pudieron establecer que la mayoría de los terrenos en comodato los concentraban la Secretaría de Educación y la Diócesis de Torreón, aunque también había organizaciones civiles que seguían sin justificar sus proyectos de infraestructura para el terreno asignado.

"En adelante ya no va a ser así, en lo que va de la administración hemos cedido solamente dos terrenos y lo hemos hecho con candados, la idea es que no sigamos entregando terrenos sin verificar que vayan a ser bien usados... Ya con la información de esa revisión vamos a ver mejor el panorama, seguramente se van a proponer algunas modificaciones a la ley o reglamentos nuevos, que nos puedan ayudar a que se regresen algunas áreas olvidadas, o bien, darles un plazo para que se les use como prometieron".

El regidor dijo que tentativamente buscan tener los resultados del estudio en este mismo año, aunque advirtió que acciones específicas en ese tema podrían darse hasta entrado el año 2020.

Bajo lupa