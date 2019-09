tips, tips, tips...

TOALLAS MAS ABSORBENTES

Si sus toallas parecen no ser demasiado absorbentes, como antes, deje de usar durante un tiempo suavizador para telas a ver si esto le ayuda. Cuando se usa frecuentemente suavizadores para tela, algunas veces se forma una película en la ropa. Lavar sus toallas algunas veces sin suavizador cuando mucho cada dos lavadas (una sí y una no).

En ocasiones, cierto tipo de cerámica se mancha con una pequeña película café cuando se sirve en ella café. Esta película parece imposible de remover. Sólo espolvoree una pequeña cantidad de bicarbonato en las tazas y después frote con un trapo humedecido. Las manchas saldrán de inmediato.

GANCHOS PARA ROPA

Cuando limpie su closet si no ha usado esa prenda durante un año, no vuelva a colocarla en el armario. Tendrá muchos ganchos vacíos después de hacer esto, así que para evitar que se enreden, agrúpelos por docenas y sostenga o ate cada grupo en ambos extremos con listones.

Me han preguntado algunas lectoras si el perfume y la cocina pueden mantenerse en el refrigerador para que permanezcan frescos durante más tiempo. Los conocedores de perfumes dicen que éstos deben guardarse en un lugar fresco y obscuro. Realmente no recomiendan la refrigeración de éstos para mantener el perfume en el refrigerador, probablemente esté bien durante un tiempo breve. Recuerde que el perfume cambiará en largos periodos de tiempo así que úselo con frecuencia. No lo tenga guardado en el armario o en el refrigerador durante mucho tiempo.

Cuando esté hirviendo huevos siempre guarde el agua en que fueron hervidos para vaciar en la tierra de sus plantas. También puede guardar las cáscaras de los huevos y molerlas para después ponerlas en la tierra. Estos residuos son muy buenos para la tierra de las plantas porque le añade nutrientes.